Хто може очолити ПВК "Вагнер": аналітики назвали імена можливих нових командирів

Після смерті Євгена Пригожина та командира Дмитра Уткіна ПВК "Вагнер" і найманці мають "невизначений статус".

ПВК "Вагнер" може знову становити серйозну загрозу для українських військових, якщо консолідується з єдиним лідером і перейде в підпорядкування Росгвардії чи Міноборони РФ. Серед потенційних ватажків син Євгена Пригожина – Павло.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Статус "Вагнера" наразі залишається незрозумілим, адже найманці розкидані по кількох різних країнах", – зазначається у звіті.

Проте 29 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" та нинішнім співробітником МО РФ Андрієм Трошевим і заявив, що той буде залучений до формування нових добровольчих загонів, які виконують бойові завдання, насамперед в Україні.

Деякі представники "Вагнера" негативно відреагували на цю інформацію та почали заявляти, що місце Пригожина має посісти його 25-річний син Павло. Один із каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їхнє командування.

"Відоме джерело, пов’язане з "Вагнером", повідомило, що бійцям не доведеться підписувати контракти з російським МО і що "Група Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та поточні стандартні принципи роботи", – пишуть аналітики.

Російське інсайдерське джерело заявило, що Павло Пригожин не є самостійним гравцем, а перебуває під впливом очільника Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.

Інше джерело стверджувало 30 вересня, що очільник Росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість дозволити елементам групи “Вагнера” приєднатися до Росгвардії як окремий підрозділ.

"Міністерство оборони в будь-якому разі мало б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили, підпорядковані Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно", – зазначили в ISW.

Аналітики повідомили, що на основі цих даних переглянули свою оцінку і тепер вважають, що "Вагнер" знову може потенційно стати серйозною загрозою.

Нагадаємо:

Літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії надвечір 23 серпня 2023 року. На місці падіння виявили вщент розбитий літак з бортовим номером бізнес-джета, в якому зазвичай літав власник ПВК "Вагнер".

На місці авіакатастрофи виявили 10 тіл. Пізніше російська влада запевнила, що всіх ідентифіковано. Зокрема серед загиблих – Пригожин, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

В перші дні після авіакатастрофи аналітики висунули чотири версії подій. Серед них – підрив ракетою ППО або ж вибухівка на борту. Водночас погоджувалися, що можливе вбивство за наказом президента Росії Володимира Путіна, який не пробачив Пригожину заколоту в червні 2023 року.

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