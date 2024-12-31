Хто може пом'якшити серце Трампа стосовно Європи: The Guardian назвали ім'я цього політика

Перевага прем’єр-міністра Польщі в тому, що його поважають по обидва боки Атлантики.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск може бути тим європейським політиком, який переконає новообраного президента США Дональда Трампа в тому, що тісніше європейське оборонне співробітництво може зміцнити НАТО без шкоди інтересам США.

Про це повідомляє старший науковий співробітник Центру європейської політики Пол Тейлор у колонці для The Guardian.

"У той час, як Франція та Німеччина страждають від політичних криз, а Британія відсторонена внаслідок Brexit, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск може бути останнім національним державним діячем, який зможе сформулювати відповідь Європи на неминуче повернення Дональда Трампа до Білого дому", – пише Тейлор.

Аналітик зазначає, що Європа, яка зазнає економічних, дипломатичних і політичних загроз з усіх боків, погано підготовлена до нового розділу, в якому Володимир Путін намагається використати свою військову перевагу в Україні, перш ніж Трамп спробує нав'язати мирну угоду, яка може зашкодити інтересам українців і європейців.

"Трамп, який говорив про те, що дозволить Росії робити "все, що завгодно" з країнами НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону, також погрожує запровадити величезні тарифи проти своїх найближчих союзників, що може розколоти Європу і спровокувати руйнівну трансатлантичну торговельну війну", – нагадує Пол Тейлор.

Натомість Дональд Туск є досвідченим політиком, який свого часу головував на самітах ЄС, переміг правих популістів у Польщі та підтримує добрі стосунки зі США, Великою Британією, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В першій половині 2025 року Польща перебере головування в ЄС від Угорщини, що дасть їй шанс сформувати порядок денний у ці вирішальні місяці. "Трамп може ненавидіти Брюссель, але йому подобається Польща, де його тепло зустріли під час його першого президентства", – вважає Пол Тейлор.

"Президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан змагаються за те, щоб стати головним партнером Трампа в Європі, але жоден із них не може побудувати європейський консенсус, як польський лідер", – пише Тейлор.

"Якщо хтось може зігріти його (Дональда Трампа – ред.) серце до Європи, то це Туск", – сказав неназваний колишній чиновник США, який працював у попередній адміністрації Трампа. Проамериканський польський лідер має хороші позиції, щоб переконати націоналіста-республіканця, що тісніше європейське оборонне співробітництво може зміцнити НАТО без шкоди інтересам США.

Аналітик звертає увагу, що після парламентських виборів Польща повернула собі роль політичного гравця в Євросоюзі.

Дональд Туск увесь рік попереджав, що Європа повинна бути готова до війни, яка насувається. Передбачаючи перемогу Трампа, він сказав, що європейцям доведеться покладатися на власні можливості, заявивши, що "ера геополітичного аутсорсингу закінчилася".

"З історичних причин поляки гостро відчувають небезпеку російської гегемонії та рішучість попередити решту Європи про необхідність посилення оборони та економічної безпеки. Напередодні головування в ЄС Туск використовував свої повноваження на скликання, щоб об’єднати різноманітні коаліції, щоб спробувати досягти цих цілей", – каже Тейлор.

Науковець звертає увагу на те, що Туск намагається грати помітну роль у європейському лідерстві, що також зміцнює його домінування в Польщі.

Водночас внутрішня політика може обмежити його здатність керувати ЄС у деяких сферах, а європейські справи можуть навіть обернутися для нього зворотним ефектом. Наприклад, Туск став на бік польських фермерів і водіїв вантажівок у їхніх протестах проти необмеженого відкриття ринку ЄС для імпорту українського зерна та автоперевізників.

2022 року Польща прийняла, розмістила та працевлаштувала близько 1 мільйона українських біженців. Але потенційний новий приплив біженців після руйнівних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру може напружити польські ресурси та підживити націоналістичних кандидатів на президентських виборах.

"Незважаючи на ці внутрішні пастки, Туск, схоже, має більше шансів, ніж інші, зарекомендувати себе як “шептун Трампа” в Європі і спробувати зберегти єдність розколотого ЄС на підтримку України, яка готується до урагану “Дональд", – резюмує Пол Тейлор.

Зазначимо, інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про "невеликий прогрес" щодо врегулювання війни в Україні.

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