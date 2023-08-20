Хто може замінити Путіна на посаді президента РФ: політтехнолог назвав три потенційних кандидати

Путін "любить дивувати", тому може обрати наступника зовсім непередбачувану постать, підкреслив політтехнолог.

Потенційними наступниками нинішнього президента Росії Володимира Путіна можуть бути заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, син секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева Дмитро, а також губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Про це сьогодні телеканалу FREEДОМ розповів російський політолог і політтехнолог Аббас Галлямов.

"Син Патрушева — один із найімовірніших кандидатів, ще називають Дюміна, нинішній губернатор Тульської області і людина з путінських охоронців — виходець Федеральної служби охорони. Звичайно, є й інші потенційні наступники, включно з такими одіозними персонажами, як Медведєв", — сказав він.

Галлямов зазначив, що Путін "любить дивувати", тому може обрати наступника зовсім непередбачувану постать. Він припускає, що чутки про Дюміна або Патрушева можуть мати, зокрема і "дезінформаційний характер".

Єдине, на його думку, що можна впевнено передбачати, це те, що якщо Путін обере наступника, який за агресію проти України, то світ і громадяни Росії відреагують на це негативно.

Як раніше повідомляли, Путін поїхав до Ростова, щоб показати, що він все ще контролює режим.

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