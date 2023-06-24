Хто насправді вів переговори з Пригожиним і що йому пообіцяли за скасування наступу на Москву — ЗМІ

Переговори з ватажком найманців ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним, внаслідок яких він відмовився продовжувати свій марш на Москву, начебто вів російський політик та воєначальник Олексій Дюмін, близький соратник президента Путіна, колишній заступник міністра оборони та чинний губернатор Тульської області.

Про це повідомляє Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

В обмін на ультиматум відмовитись від ідеї йти на Москву Дюмін пообіцяв гарантії безпеки ПВК “Вагнер”, а також “вирішити питання” Шойгу та Герасимова, якими був вкрай незадоволений Пригожин через постійні воєнні поразки окупантів на війні проти України.

“На кого їх замінять і за який час – питання для обговорення”, - повідомляють поінформовані джерела.

У курилках силовиків ходить чутка, що Шойгу начебто затримала Федеральна служба охорони, але ніхто з джерел не може підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Джерела видання також повідомляють, що Олексій Дюмін виїжджав на зустріч із Пригожиним у повному екіпіруванні, одягнувши бронежилет.

Першим кроком Кремля, який вплинув на рішення Пригожина припинити свій марш на Москву, стало скасування Генпрокуратурою РФ кримінальної справи щодо ватажка “вагнерівців”. Там несподівано побачили порушення під час процедури ухвалення цього рішення.

Хто такий Олексій Дюмін

50-річний Олексій Дюмін має військове звання генерал-полковника. 2014 року він був призначений заступником начальника ГРУ, командувачем Силами спецоперацій РФ, які відіграли одну із ключових ролей під час окупації Криму. За інформацією ЗМІ, Дюмін розробив і провів операцію екстреної евакуації Януковича у ніч на 23 лютого 2014 року.

Олексія Дюміна часом називають у трійці ймовірних наступників Путіна на посту президента Росії.

Нагадаємо, увечері 24 лютого в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зупинити рух його найманців на території Росії.

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