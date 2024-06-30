Хто перемагає на парламентських виборах у Франції – результати екзитполів

Шанси "Національного об’єднання" отримати владу наступного тижня залежатимуть від політичних угод, укладених його суперниками протягом найближчих днів.

Ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об’єднання" лідирує в першому турі парламентських виборів у Франції в неділю, 30 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на результати екзитполів Ipsos, Ifop, OpinionWay і Elabe.

Опитування засвідчили, що антимігрантське та євроскептичне "Національне об’єднання" набирає близько 34% голосів.

На другій позиції - коаліція лівих сил "Новий народний фронт", який, за прогнозами, набере близько 29% голосів.

Центристський альянс чинного президента Еммануеля Макрона "Разом", за оцінками, отримав 20,5%-23%.

Результати екзит-полів відповідають опитуванням громадської думки перед виборами, але не дають ясності щодо того, чи зможуть ультраправі сформувати уряд, який буде змушений співіснувати із проєвропейським Макроном.

Шанси "Національного об’єднання" отримати владу наступного тижня залежатимуть від політичних угод, укладених його суперниками протягом найближчих днів.

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У минулому правоцентристські та лівоцентристські партії об’єднувалися, щоб утримати ультраправих від влади, але ця динаміка, відома як "республіканський фронт", менш певна, ніж будь-коли.

Торгівля почалася майже відразу в неділю ввечері.

У письмовій заяві для преси Макрон закликав виборців об’єднатися за кандидатів, які є "явно республіканськими та демократичними", що, виходячи з його останніх заяв, виключатиме кандидатів від "Національного об’єднання" та від жорстко лівої France Unbowed.

Лідер лівих Жан-Люк Меланшон заявив, що альянс "Новий народний фронт", який посів друге місце, відкличе всіх своїх кандидатів, які посіли третє місце в першому турі.

"Наш орієнтир простий і зрозумілий: більше жодного голосу за "Національне об’єднання", — сказав він.

Французи обиратимуть 577 депутатів Національної асамблеї – нижньої палати парламенту. У країні діє мажоритарна виборча система, згідно з якою кандидат перемагає лише в разі отримання абсолютної більшості голосів.

Якщо цього не відбувається, проходить другий тур, який призначений на 7 липня. У ньому беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Перемагає той, хто набере найбільше голосів.

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Нагадаємо, у разі перемоги на парламентських виборах у Франції вперше від часів Другої світової війни ультраправі мають шанс отримати змогу формувати уряд.

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