"Хто піде диктувати волю Кремля?": Арестович відреагував на погрози Росії вдарити по Швеції та Фінляндії

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що погрози Росії вдарити по Фінляндії та Швеції, не мають нічого спільного з реальністю.
Росії нічим нападати на фінів та шведів після вступу цих країн до Північноатлантичного альянсу.
Про це Арестович заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним 12 травня.
"Ця конструкція складається із двох речей. Перша – ілюзія Москви, що на неї хтось тисне (а НАТО не тисне на Москву), а другий момент – що нічим відповідати. На тому напрямку була червонопрапорна шоста армія, яка вся в Україні лягла, і командири, яких зняли і мало не під суд відправили. Чим загрожувати там – незрозуміло. 2 тисячі чи скільки там межі Фінляндії з Росією, я не бачу варіантів. За деякими даними, навіть Південна Осетія вже посилає Росію кудись подалі з її пропозиціями трошки послати військ. Тому вже скоро всі почнуть посилати Кремль, бо вже боятися нічого. Кремль навіть якщо захоче гордо помститися, то буде питання: "А чим? Хто піде диктувати волю Кремля?", - сказав він.
Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція планують подати заявки на вступ до НАТО. Фінляндія вже офіційно оголосила про свій намір вступити до НАТО.
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