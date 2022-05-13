"Хто піде диктувати волю Кремля?": Арестович відреагував на погрози Росії вдарити по Швеції та Фінляндії

"Хто піде диктувати волю Кремля?": Арестович відреагував на погрози Росії вдарити по Швеції та Фінляндії

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що погрози Росії вдарити по Фінляндії та Швеції, не мають нічого спільного з реальністю.

Росії нічим нападати на фінів та шведів після вступу цих країн до Північноатлантичного альянсу.

Про це Арестович заявив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним 12 травня.

"Ця конструкція складається із двох речей. Перша – ілюзія Москви, що на неї хтось тисне (а НАТО не тисне на Москву), а другий момент – що нічим відповідати. На тому напрямку була червонопрапорна шоста армія, яка вся в Україні лягла, і командири, яких зняли і мало не під суд відправили. Чим загрожувати там – незрозуміло. 2 тисячі чи скільки там межі Фінляндії з Росією, я не бачу варіантів. За деякими даними, навіть Південна Осетія вже посилає Росію кудись подалі з її пропозиціями трошки послати військ. Тому вже скоро всі почнуть посилати Кремль, бо вже боятися нічого. Кремль навіть якщо захоче гордо помститися, то буде питання: "А чим? Хто піде диктувати волю Кремля?", - сказав він.

Як швидко Фінляндія та Швеція зможуть приєднатися до НАТО

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція планують подати заявки на вступ до НАТО. Фінляндія вже офіційно оголосила про свій намір вступити до НАТО.