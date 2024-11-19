Хто підтримуватиме Україну, якщо США скоротять допомогу: у Польщі дали обнадійливу відповідь

Найбільші країни ЄС візьмуть на себе "тягар" військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі очільників МЗС найбільших європейських країн у вівторок, 19 листопада, заявив, що Європа готова допомагати Україні зброєю та фінансами, якщо Сполучені Штати за нового президента скоротять підтримку Києва.

Про це пише Wprost.

Сікорський повідомив, що міністри погодились взяти на себе більші зобов'язання у сфері європейської безпеки. Зокрема домовились більш збалансовано розподілити оборонні видатки в НАТО, а також разом із новою верховною представницею ЄС із закордонних справ Каєю Каллас розглянути, яким чином Європа може посилити допомогу Україні.

"Я з вдячністю відзначаю в цьому контексті готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в умовах можливого скорочення участі США", — сказав Сікорський.

Водночас він додав, що під час зустрічі міністри підтримали продовження та посилення санкцій проти РФ. За словами Сікорського, санкції діятимуть, допоки Росія не виведе свої війська з території України та не відшкодує витрати на відновлення.

Нагадаємо, Сікорський визнав, що "нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не мають суспільного визнання, негативно вплине на стабільність у країні"..

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