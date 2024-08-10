Хто прикував до дерева жінку, знайдену в джунглях Індії: шокувальні подробиці

Жінка зізналась, що вона незаміжня і марила, коли її врятували.

Індійська поліція нарешті зізналась, що сталося з 50-річною американкою Лалітою Кайї Кумар, яку знайшли 27 липня прикутою до дерева посеред лісу в штаті Махараштра на заході Індії.

Про це пише BFMTV.com.

Знайдена жінка стверджувала, що провела в лісі 40 днів після того, як її посадив на ланцюг і залишив помирати повільною смертю чоловік-індіанець. Слідчі поставили версію подій, представлену жінкою, під сумнів, адже вважали, що вона не змогла б прожити так довго без води та їжі.

За словами начальника поліції Саураба Агарвала, на допиті в поліції Лаліта Кайї Кумар розповіла іншу версію подій. Зокрема, вона зізналася, що насправді незаміжня, а про чоловіка розповідала, ймовірно, тому, що страждала на галюцинації, коли її знайшли.

За даними індійських правоохоронних органів, американка опинилася в складній ситуації в Індії: у неї спливав термін дії візи, і вона залишилась геть без грошей. У розпачі вона вирішила прикувати себе до дерева навісним замком.

Поліція також дізналась, що Лаліта народилася у Массачусетсі, була балериною і практикувала йогу. Близько 10 років тому вона приїхала в Індію, щоб вивчати йогу та медитацію.

За словами директора психіатричної лікарні, де зараз перебуває американка, стан її здоров'я поступово поліпшується завдяки лікуванню.

"Вона їсть, гуляє і виконує фізичні вправи", – розповів він журналістам.

Нагадаємо, пастух, який проходив повз індійський ліс, врятував американку, прикуту до дерева і залишену помирати. Жінка була дуже виснажена і благала про допомогу.

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