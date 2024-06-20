Хто стане наступним генсеком НАТО: Politico назвало, хто замінить Столтенберга

Зазначається, що президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатуру на посаду генсека НАТО.

Наступним генеральним секретарем НАТО стане нинішній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який іде у відставку. Усі 32 члени Альянсу погодилися, що саме Рютте змінить Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє Politico.

Після схвалення з боку Угорщини та Словаччини, Румунія підтвердила свою підтримку Рютте 20 червня, а президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатуру на посаду генсека НАТО.

Під час засідання Вищої ради національної оборони Йоганніс заявив, що повідомив союзникам в Альянсі про зняття своєї кандидатури.

Зазначається, що Рютте перейме керівництво над НАТО у критичний період. Його нова робота розпочнеться 2 жовтня – трохи більше ніж за місяць до виборів у США, які визначать долю Альянсу, "який став найуспішнішим засобом стримування агресивної Росії у Східній Європі".

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Видання нагадало, що кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп пообіцяв залишитися в НАТО, але пригрозив скоротити допомогу Україні в разі переобрання.

Повідомляється, що спостерігачі вважають Рютте "шептуном Трампа" завдяки здатності укладати угоди з політиками різного походження. Зокрема, прем’єр Нідерландів навіть заробив похвалу від Трампа під час президентства останнього: "Мені подобається цей хлопець!"

Підтвердження кандидатури Рютте також означає, що питання правонаступництва буде вирішено до липня, коли лідери НАТО вирушать до Вашингтона, щоб відзначити 75-річчя Альянсу.

Нагадаємо, раніше Угорщина виступала проти обрання наступним генсеком НАТО Рютте. Голова МЗС країни Петер Сіярто називав політика "людиною, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна".

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