Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище

Ілля Пономарьов розповів, кого Володимир Путін призначить на пост президента РФ після себе.

Російський опозиціонер та ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов переконаний, що диктатор Володимир Путін може привести до влади когось із "кровних спадкоємців".

Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Це ймовірно. Через конституційний шлях найбільш імовірно, що це буде хтось з технократів. Путін призначає на посаду прем'єр-міністра завжди когось із технократів, бо він розуміє, що потрібна там компетентна людина, яка керує економікою. Він навіть і міністра оборони призначив з тієї самої породи", - зазначив він.

Опозиціонер, зокрема зауважив, що вже колишній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев неодноразово намагався поставити свого сина – Дмитра Патрушева – прем'єр-міністром. Проте це закінчилося відставкою Патрушева-старшого.

"Путін дуже не полюбляє такий тиск, який його люди створюють. І саме тому найбільш ймовірно, що прізвище наступного президента Російської Федерації – це зараз Мішустін (Михайло Мішустін – прем'єр-міністр РФ - ред.). Ну, будь-хто, хто буде там прем'єр-міністром. На скільки він зможе залишитись на цій посаді? Ми також в минулому після Сталіна бачили Малєнкова (Георгій Маленков – права рука Сталіна - ред.) – це та сама ситуація", - резюмував Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, Піонтковський озвучив головне завдання Путіна щодо війни в Україні, яке він "продасть" росіянам.

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