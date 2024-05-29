Хто в Росії заробляє на війні: в країні-агресорці зросли ціни на специфічні товари та послуги

Війна з Україною спровокувала різке зростання вартості похоронних товарів та послуг у Росії.

Про це повідомляє видання The Moscow Times, опираючись на інформацію Росстату.

У лютому 2024 року за виготовлення труни громадяни Росії платили в середньому 7,4 тисячі рублів. У порівнянні з тим же місяцем 2022 року ціна підскочила на 66% - тоді труну можна було придбати приблизно за 4,5 тисячі рублів.

Водночас дорожчає копання могил. Минулого року зростання цін на цю послугу досягло 11,25% і стало максимальним за весь час доступної статистики (від 2016 року). У лютому цього року такі роботи коштували в середньому 10,2 тисячі рублів, тоді як того ж місяця 2022-го за них потрібно було віддати близько 7,9 тисячі рублів. Загалом за два роки війни копання могил стало дорожчим на 23%.

Також зросла вартість кремації. Якщо у лютому 2022-го за неї потрібно було заплатити в середньому 21 тисячу рублів, то тепер уже 32 тис. рублів (+52%). Експерт з ритуального ринку зазначив, що попит на цю послугу продовжує зростати, оскільки вона обходиться дешевше, ніж поховання, яке включає оплату труни, хреста, вінків, послуг з підготовки та благоустрою могили.

Середня вартість похорону за підсумками 2023 року становила 54,9 тисячі рублів, що на 6% більше, ніж 2022-го - тоді церемонія поховання обходилася в 47,3 тисячі рублів. В окремих регіонах стрибок цін був особливо різким.

Загальна виручка ритуальних компаній у 2023 році була на 7,2% більшою, ніж у 2022-му році. За останні п'ять років оборот похоронного бізнесу зріс на 51%.

За даними розвідки США, до кінця 2023 року російська армія втратила вбитими в Україні близько 120 тисяч солдатів. Це близько 6% від сукупної річної смертності, яку Росстат оцінює у 1,9 млн осіб (за даними за 2022 рік).

Нагадаємо, на окупованих територіях українців мобілізують та кидають на війну проти власної держави. Таким чином у Кремлі покращують демографічну ситуацію в країні-агресорці.

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