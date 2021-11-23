"Хто вакцинується, той виграє": в Австрії серед щеплених розігрують сімейний будиночок і електромобіль

"Хто вакцинується, той виграє": в Австрії серед щеплених розігрують сімейний будиночок і електромобіль

Для участі в лотереї слід зареєструватися на спеціальному сайті, надавши свої контакті дані.

Австрійський суспільний телерадіомовник ORF організував лотерею з метою підвищення рівня вакцинації населення від коронавірусу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Участь в акції "Хто вакцинується, той виграє" зможуть взяти усі проживаючі в країні особи віком від 18 років, які зробили щеплення проти COVID-19 у період із 1 жовтня по 20 грудня. При цьому, неважливо, це буде перша, друга чи третя дози вакцини.

Серед головних призів – сімейний будиночок, а також електромобіль. Загалом розігруватимуться близько 1 тис. подарунків, наданих австрійським бізнесом.

Для участі в лотереї слід зареєструватися на спеціальному сайті, надавши свої контакті дані. Сертифікат вакцинації надати не треба – він потребуватиметься та перевірятиметься лише у разі виграшу.

Оголошення переможців відбудеться у прямому ефірі передачі "Світло у темряву", яка традиційно проходить на ORF у Святий вечір, 24 грудня.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В Україні президент Володимир Зеленський пообіцяв вакцинованим громадянам 1000 гривень, які можна буде витратити на придбання абонементів до спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

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