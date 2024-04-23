Так, депутату Держдуми РФ Олексію Журавльову не подобаються цінності молодого покоління. Він заявив, що спочатку має бути країна, а не власне життя.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Депутат Держдуми РФ видав чергову маячню

"А якщо завтра велика війна? А якщо завтра у похід? Хто воюватиме? В нас покоління 30 років виховувалося. У нас якась головна цінність? Життя – головна цінність!" А мене з дитинства виховували: у мене спочатку країна, потім мої рідні та близькі, потім мої цінності якісь, а потім лише своє життя", – видав депутат.

Раніше пропагандистка Симоньян учергове поділилася божевільними фантазіями.

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