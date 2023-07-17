Хто замінить Бена Воллеса на посаді очільника Міноборони Британії: Politico назвала кандидатів

Міністр оборони Бен Воллес, який заявив про намір покинути свою посаду, наразі не назвав свого наступника, однак вже є список можливих кандидатів на його місце.

Про це пише Politico.

Тож у ЗМІ з'явився перелік осіб, які могли б замінити Воллеса.

До списку долучили Джона Глена, який є заступником канцлера Джеремі Ганта в казначействі. В нього немає військового досвіду, однак є багатий досвід політичної діяльності під керівництвом Терези Мей, а потім Бориса Джонсона. Під керівництвом прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Глен посів свою найвищу посаду.

Джеймс Гіппі, який наразі є другим за значимістю політиком у Міністерстві оборони, - теж можливий кандидат на посаду Воллеса. Існує припущення, що саме його обере Воллес як свого наступника.

Гіппі працює у департаменті від 2019 року. Він був міністром закупівель, а 2020 року його підвищили.

Гіппі має військовий досвід.

Лідерка палати громад Пенні Мордаунт також є у списку ЗМІ щодо кандидатів на посаду очільника Міноборони Британії.

Раніше вона вже обіймала посаду міністерки оборони. У травні 2019 року Мордаунт призначили, а Борис Джонсон її звільнив.

Вона представляє Північний Портсмут, місце з сильною морською присутністю, і служила в Королівському військово-морському резерві.

"Однак Сунак уже виступав проти її підвищення і навряд чи захоче ще більше посилювати потенційну суперницю", - йдеться у джерелі.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі також може претендувати на посаду очільника Міноборони.

Клеверлі підтримує допомогу Україні. Йому також приписують допомогу в поліпшенні відносин між Британією та ЄС.

Заступник очільника МВС Британії Том Тугендхат також може очолити Міноборони країни замість нинішнього голови відомства Бена Воллеса.

Відомо, що Тугендхат має жорстку позицію щодо Китаю. У нього є військовий досвід: служив в Іраку та Афганістані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію НАТО щодо України 12 липня. З ним посперечався міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Очільник міністерства заявив, що Україні варто бути більш вдячною за надану їй допомогу.

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