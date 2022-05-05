Хто замінить Путіна у разі його тимчасової недієздатності: названо найімовірніший варіант

Якщо президенту РФ доведеться лягти на операцію, виконувати функції глави держави буде той, на кого він вкаже пальцем.
Відповідно до конституції РФ у разі тимчасової недієздатності президента його функції повинен виконувати голова уряду. Однак, в сучасній Росії насправді все залежатиме від особистого вибору Путіна.
Таку думку висловив в телеефірі російський правозахисник та громадський діяч Марк Фейгін.
У ЗМІ поширюють інформацію про те, що у випадку, коли президенту РФ Володимиру Путіну доведеться робити оперативне втручання в лікарні, його обов’язки тимчасово виконуватиме секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Проте, Марк Фейгін вважає такий варіант малоймовірним.
“Патрушев підступний, не дорого візьме за відімкнення кисню. Не думаю, що Путін довіриться такій людині, чесно кажучи. Потримати скіпетр він дозволить слабшому, бо кадебісту Патрушеву – що будинок підірвати, що людину вбити, що висякатися", – зауважив з цього приводу він.
На його думку, керувати країною в такому разі може інша фігура, ближча до Путіна в особистому сенсі.
"В радянській та пострадянській практиці ми таке вже бачили: коли обов’язки голови держави виконує не той, хто має це робити за законом, а той, на кого пальцем показали", – нагадав правозахисник.
У цьому контексті Фейгін назвав фігуру олігарха і близького приятеля Путіна Юрія Ковальчука як найбільш імовірну.
"Якщо Путін буде певен, що повернеться, рішення буде номінальним", – зазначив російський юрист.
Нагадаємо, російський правозахисник та громадський діяч Марк Фейгін вважає, що стан здоров’я президента РФ погіршується, але радіти з цього приводу передчасно.
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