Хто замінить Путіна у разі його тимчасової недієздатності: названо найімовірніший варіант

Хто замінить Путіна у разі його тимчасової недієздатності: названо найімовірніший варіант

Якщо президенту РФ доведеться лягти на операцію, виконувати функції глави держави буде той, на кого він вкаже пальцем.

Відповідно до конституції РФ у разі тимчасової недієздатності президента його функції повинен виконувати голова уряду. Однак, в сучасній Росії насправді все залежатиме від особистого вибору Путіна.

Таку думку висловив в телеефірі російський правозахисник та громадський діяч Марк Фейгін.

У ЗМІ поширюють інформацію про те, що у випадку, коли президенту РФ Володимиру Путіну доведеться робити оперативне втручання в лікарні, його обов’язки тимчасово виконуватиме секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Проте, Марк Фейгін вважає такий варіант малоймовірним.

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“Патрушев підступний, не дорого візьме за відімкнення кисню. Не думаю, що Путін довіриться такій людині, чесно кажучи. Потримати скіпетр він дозволить слабшому, бо кадебісту Патрушеву – що будинок підірвати, що людину вбити, що висякатися", – зауважив з цього приводу він.

На його думку, керувати країною в такому разі може інша фігура, ближча до Путіна в особистому сенсі.

"В радянській та пострадянській практиці ми таке вже бачили: коли обов’язки голови держави виконує не той, хто має це робити за законом, а той, на кого пальцем показали", – нагадав правозахисник.

У цьому контексті Фейгін назвав фігуру олігарха і близького приятеля Путіна Юрія Ковальчука як найбільш імовірну.

"Якщо Путін буде певен, що повернеться, рішення буде номінальним", – зазначив російський юрист.

Нагадаємо, російський правозахисник та громадський діяч Марк Фейгін вважає, що стан здоров’я президента РФ погіршується, але радіти з цього приводу передчасно.

"Другого Путіна не буде, бо його нема ким замінити" – Марк Фейгін

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