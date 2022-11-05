Хто замінить Єнса Столтенберга на посту генсека НАТО – ​​NYT назвало можливих кандидатів

Почалася закулісна боротьба щодо того, хто має стати наступником Єнса Столтенберга та очолити Альянс.

На місце генерального секретаря НАТО можуть претендувати як мінімум п'ять кандидатів, після Єнса Столтенберга, повноваження якого закінчуються восени 2023 року.

Про це пише видання New York Times.

Повномасштабна війна Росії проти України дала НАТО нове відчуття своєї життєво важливої ролі в захисті Європи.

Як пише NYT, за словами американських чиновників, знайомих з американськими офіційними особами, у зв’язку з тим, що повноваження нинішнього голови НАТО Єнса Столтенберга закінчуються восени наступного року, між союзниками почалася серйозна боротьба за те, хто його замінить.

Кандидат США Христя Фріланд

У Вашингтоні наступним генсеком НАТО хотіли б бачити Христю Фріланд, яка зараз є заступницею прем'єр-міністра Канади.

Видання пише, що її кандидатура має багато переваг. Зокрема у неї є українське коріння, вона володіє англійською, французькою, італійською, українською та російською мовами; вона керувала складними міністерствами; вміє проводити пресконференції та інші публічні виступи; і вона може стати першою жінкою та першою канадкою, яка керує НАТО.

Європейський Союз – кандидати з Естонії, Хорватії та Словаччини

Європейський Союз хотів би, щоб наступний очільник НАТО був із країни-члена ЄС.Однак там ще не визначились, кого саме підтримувати на посаду генсека. За даними New York Times, там розглядають кандидатури прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, президентки Словаччини Зузани Чапутової та колишньої президентки Хорватії Колінди Грабар-Кітарович.

Велика Британія

Велика Британія продовжує залишатися в НАТО, попри вихід із Європейського Союзу. У Британії на роль генерального секретаря НАТО пропонують міністра оборони Бена Воллеса. Зокрема, він залишається на посаді міністра у третьому поспіль кабінеті міністрів. Це пояснюється не лише забезпеченням стабільної підтримки України, а й щоб збільшити свої шанси на посаду в НАТО. Як пише видання, сам Воллес відмовився боротися за пост прем'єр-міністра Британії.

Людина, яка очолить НАТО, безсумнівно, займе цей пост в один із найкритичніших моментів в історії Альянсу. Війна в Україні означала збільшення військ НАТО на кордонах Росії, потенційні нові члени – Швеція та Фінляндія та нові вимоги щодо фінансування та обладнання. Генсек НАТО відіграє важливу роль у узгодженні вимог держав-членів і в озвученні позиції Заходу світовій аудиторії, наголошує видання.

Є також ймовірність того, що країни-члени НАТО можуть погодитися продовжити термін повноважень Єнса Столтенберга ще на рік.

Єнс Столтенберг очолює Альянс від 2014 року, восени цього року він повинен був піти з цієї посади, але його повноваження продовжили ще на рік (до 30 вересня 2023 року) через повномасштабну війну в Україні.

НАТО та Україна

Очільник НАТО Єнс Столтенберг засудив причетність Ірану до російської війни в Україні. Столтенберг також підтримав санкції, які країни НАТО та Європейський Союз запроваджують проти Тегерана.

Столтенберг також наголосив, що українці досягли гарних результатів у протидії ворожим цілям з неба. У майбутньому ситуація ще більше зміниться на краще через активізацію партнерів Києва.

НАТО також готується до застосування Росією ядерної зброї проти України.

Читайте також: