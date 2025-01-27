"Хтось чогось не зрозумів": чи передасть Ізраїль Україні захоплену в Лівані російську зброю

Інформація про ймовірне передавання Україні захопленої в Лівані російської зброї не відповідає дійсності.

Про це йшлося в інтерв’ю посла Ізраїлю Міхаеля Бродського "Радіо Свобода".

Він назвав ситуацію, що склалася, "зіпсованим телефоном".

"Я напевно вас трохи розчарую, але не йдеться про ініціативу Ізраїлю, є тут якийсь зіпсований телефон. Хтось чогось, напевно, не зрозумів", – сказав посол.

Він нагадав про те, що колишня депутатка Шаррен Хаскель, а наразі заступниця міністра закордонних справ, раніше виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні.

"Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті", – зазначив посол.

Він зауважив, що на посаді заступниці очільника МЗС Шаррен Хаскель не може як член уряду подавати приватні законодавчі ініціативи. Тому на цьому, за словами посла, можна поставити крапку.

"Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало", – наголосив Міхаель Бродський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ізраїльська армія виявила сучасну російську зброю на базах терористичного угрупування "Хезболла".

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