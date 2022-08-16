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Хтось тікає від режиму: Шольц пояснив, чому не варто закривати кордони для росіян

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Хтось тікає від режиму: Шольц пояснив, чому не варто закривати кордони для росіян

Фото: Associated Press

Німецький канцлер Олаф Шольц не підтримує ідею заборонити в'їзд громадян Росії до країн Європейського Союзу.

Під час зустрічі з лідерами скандинавських країн Шольц заявив, що "поки є місце для дебатів" щодо такої заборони для громадян агресорки Росії.

Німецького політика цитує видання Reuters.

"Ми розуміємо, що є багато людей, які тікають з Росії, тому що вони не згодні з російським режимом", - наголсив канцлер.

За словами Шольца, рішення, які ухвалює Європейський Союз, не повинні ускладнювати виїзд з Росії тим громадянам, хто тікає від диктатури Кремля. 

До слова, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, закликали заборонити російським громадянам, зокрема і туристам, в'їзд до Євросоюзу. 

Нагадаємо, Естонія ухвалила рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою, з деякими винятками. Зокрема, він буде відкритим для працівників дипломатичного представництва або консульської установи, що перебувають в Естонії, і члени їхніх сімей.

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