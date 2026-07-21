Гучна бійка грузина з росіянкою в готелі: суд вирішив долю затриманого

Конфлікт між грузином та росіянкою в готелі / © скриншот з відео

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Суд у грузинському Телаві звільнив під заставу Георгія Чігладзе, заарештованого за напад на громадянку Росії в готелі «Маєток Агарані». Чоловік сказаи, що шкодує про скоєне, а його адвокат наголосив на провокаційній поведінці з боку потерпілої.

Про це повідомила грузинська служба «Радіо Свобода».

У Телаві суд 21 липня ухвалив рішення звільнити під заставу Чігладзе, якого затримали після інциденту в готелі «Маєток Агарані».

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Після наради суддя Тамар Капанадзе визначила для обвинуваченого чоловіка заставу в розмірі 5000 ларі — близько 1900 дол. Затриманого звільнили безпосередньо в залі суду.

Коментуючи конфлікт, Чігладзе заявив, що шкодує через те, що сталося.

«Я шкодую про цей злочин, який стався… Я не мав наміру, щоб це закінчилося так», — сказав чоловік.

Його адвокат Лаша Капанадзе повідомив, що готель «Агарані», де стався інцидент, висловив готовність сплатити за Чігладзе заставу.

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Захисник чоловіка також заперечив, що причиною конфлікту стала російська мова. За його словами, інцидент виник через провокаційну поведінку.

«Ми поважаємо всіх гостей, але й гості не повинні влаштовувати провокації», — зазначив Капанадзе.

Нагадаємо, раніше у Тбілісі пройшли протести з антиросійськими гаслами через затримання грузина, який під час весілля вдарив російську туристку. Конфлікт виник після того, як гості з РФ нібито облили водою музичне обладнання. Поліція заперечила версію про те, що причиною сварки стала російська мова.

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