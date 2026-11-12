Гучна відставка на тлі роману з китайською шпигункою: хто може очолити Nvidia

Дженсен Хуанг подав у відставку / © Associated Press

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Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг подав у відставку з посади на тлі скандалу щодо роману з ймовірною китайською шпигункою Еліс Хуанг. Тимчасово виконувачкою обов’язків генерального директора компанії стала фінансова директорка Nvidia Колетт Кресс.

Про це мовиться у заяві Nvidia.

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«Сила Nvidia завжди полягала в її людях. Разом із нашою керівною командою я прагну розвивати той винятковий фундамент, який Дженсен створив за останні 33 роки. Ми продовжимо розвивати напрямки, завдяки яким Nvidia стала лідером у сфері прискорених обчислень та штучного інтелекту, а також реалізовувати можливості, що відкриваються перед нами», — прокоментувала виконувачка обов’язків генерального директора Колетт Кресс.

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У компанії зауважили, що внесок Дженсена Хуанга у Nvidia «є надзвичайно вагомим», і рада директорів компанії «дякує Дженсену за його неоціненний внесок у розвиток компанії та всієї галузі».

Компанія шукатиме заміну Дженсену Хуангу після його відставки. Nvidia призначила Гарві Джонса першим в історії головою ради директорів компанії. Також Nvidia випустить планово свої фінансові результати за третій квартал 2026-го фінансового року у вівторок, 17 листопада.

У Bloomberg повідомили, що на тлі заяви компанії акції впали на 11%.

Хто може отримати посаду Дженсена Хуанга

Компанія Nvidia раптово змінює свого директора Дженсена Хуанга на тлі скандалу. Окрім приблизно 60 його безпосередніх підлеглих, TechCrunch називає й інші несподівані кандидатури.

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Ліза Су

CEO AMD, очолює найсерйознішого конкурента Nvidia і водночас є далекою родичкою Хуанга. Її ім’я вже згадували як можливу зміну на посаді. Однак оглядачі сумніваються, що вона погодиться.

AMD виграє від кожного дня, коли Nvidia відволікається на внутрішні розслідування, слухання в Конгресі та дрібні скандали. За такої ситуації для Су, ймовірно, найвигідніша стратегія — просто зберігати дистанцію і далі зміцнювати позиції AMD.

Ерік Шмідт

Колишній CEO Google став фаворитом у версії Джеффрі Зонненфельда , заступника декана з лідерства Єльської школи бізнесу. За його словами, Шмідт «міг би завтра десантуватися в Nvidia й добре впоратися».

Він керував Google від 2001-го до 2011 року, головував в Національній комісії з питань штучного інтелекту США від 2018-го до 2021-го, а зараз очолює ракетну компанію Relativity Space.

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З іншого боку, Шмідта супроводжують й численні публічні історії про його власні позашлюбні зв’язки. На тлі нинішнього скандалу в Nvidia раді директорів може бути важко виправдати обрання людини з подібним бекграундом.

Ліп-Бу Тан

Його вважають прикладом менеджера, який чудово розуміється на чипах і міг би отримати «м’яке приземлення» після складного періоду в Intel. Нещодавно компанія відзвітувала про зростання квартального виторгу на 21%, до 16,5 млрд доларів, але водночас попередила, що результати наступного кварталу не виправдають очікувань Волл-стріт.

Бум ШІ призвів до дефіциту пам’яті, здорожчання ПК і падіння їхніх продажів, що боляче вдарило по Intel, де чипи для ПК — значна частина бізнесу. Акції компанії після попередження впали на 20% у позаринкових торгах, а пізніше від вересня втратили понад 30%. Перехід до компанії, яка фактично «з’їдає обід» усім конкурентам, для нього був би дуже вигідним виходом.

Брет Тейлор

Колишній співгендиректор Salesforce і голова ради директорів OpenAI, нині керує стартапом Sierra у сфері ШІ. У його резюме — низка найвідоміших брендів Кремнієвої долини.

Він був одним зі співавторів Google Maps, обіймав посаду CTO у Facebook, очолював раду директорів Twitter під час угоди з Ілоном Маском, а згодом взяв на себе керівництво радою OpenAI після гучного звільнення та швидкого повернення Сема Альтмана. Його часто запрошують у ситуаціях, коли компанії потрібен спокійний, компетентний і позитивно сприйнятий лідер. Ймовірно, він добре знає більшість ключових клієнтів Nvidia.

Ян Бак і внутрішні кадри Nvidia

Якщо рада директорів вирішить, що на чолі має бути саме «будівничий», як сильного кандидата розглядають Яна Бака, віцепрезидента Nvidia, який допоміг створити платформу CUDA. Це програмне забезпечення для чипів стало центральним елементом домінування компанії в галузі ШІ. Аналітики та колишні працівники вже називали Бака можливим наступником, і трейдери на Kalshi оцінюють його шанси як середні.

Також кандидатами вважаються старший віцепрезидент із апаратної інженерії Ендрю Белл та фіндиректорка Nvidia Коллет Кресс.

Лорі Хуанг

Окремо автори згадують цікавий сценарій — Лорі Хуанг, дружина Дженсена Хуанга. Формально її ніхто не називав кандидаткою, але її біографія додає інтриги. Хуанг познайомився з нею в лабораторії Орегонського університету, задовго до заснування Nvidia, коли вони були лабпартнерами.

Після випуску вона працювала інженеркою з мікросхем у Silicon Graphics і тоді заробляла більше за нього. Згодом вона відійшла від інтенсивної кар’єри, щоб виховувати дітей, а нині спільно керує сімейними трастами.

Нагадаємо, що розвідка США викрила спецоперацію Міністерства державної безпеки Китаю, ціллю якої став очільник компанії Nvidia Дженсен Хуанг. Для зближення з мільярдером Пекін залучив привабливу та впливову бізнесвумен Еліс Хуанг. На тлі скандалу керівник Nvidia визнав, що був невірним своїй дружині та заявив про готовність співпрацювати з розслідуванням.

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