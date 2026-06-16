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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2226
Час на прочитання
1 хв

Гучна заява Трампа та атака дронів на Донецьк: головні новини ночі 16 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 червня 2026 року:

  • Трамп заявив, що Іран відмовився від ядерної зброї та спростував чутки про виплату $300 мільйонів Читати далі –>

  • Над окупованим Донецьком знову фіксують рій дронів Читати далі –>

  • Нетаньягу зробив жорстку заяву щодо Ірану: ядерної зброї Тегеран не отримає навіть у разі угоди Читати далі –>

  • Росія вдарила по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей (фото) Читати далі –>

  • У Краснодарському краї РФ атакували нафтобазу: після удару спалахнула пожежа Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
2226
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