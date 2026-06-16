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Гучна заява Трампа та атака дронів на Донецьк: головні новини ночі 16 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 16 червня 2026 року:
Трамп заявив, що Іран відмовився від ядерної зброї та спростував чутки про виплату $300 мільйонів Читати далі –>
Над окупованим Донецьком знову фіксують рій дронів Читати далі –>
Нетаньягу зробив жорстку заяву щодо Ірану: ядерної зброї Тегеран не отримає навіть у разі угоди Читати далі –>
Росія вдарила по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей (фото) Читати далі –>
У Краснодарському краї РФ атакували нафтобазу: після удару спалахнула пожежа Читати далі –>
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