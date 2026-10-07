"Гучне й чітке послання": у Кремлі влаштували істерику через запуск французької ракети

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі істерично відреагували на випробувальний запуск французької балістичної ракети М51.3, здатної нести ядерний заряд, назвавши його «гучним і чітким» посланням.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

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Йдеться про запуск M51.3, який Франція здійснила без ядерної боєголовки. Президент Франції Еммануель Макрон раніше назвав випробування сигналом, який має продемонструвати можливості французького ядерного стримування.

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«Як гучне й чітке послання, так і розцінюємо — так, як він (Макрон — ТСН.ua) сказав», — заявив Пєсков, відповідаючи на запитання про реакцію Кремля.

Водночас речник Путіна заявив, що європейські країни нібито мають вирішувати проблеми не демонстративними запусками ракет, а шляхом переговорів.

«Вважаємо, що будь-які проблеми потрібно вирішувати не показовими пусками ракет, а діалогом», — сказав Пєсков.

Він також звинуватив Європу в «одержимості» планами мілітаризації Європейського Союзу та його перетворення на військово-політичний блок. За словами Пєскова, Москва розцінює такий курс як конфронтаційний.

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«Це погано, бо вони свою ідентичність у сфері оборони та безпеки будують на базі конфронтації з Російською Федерацією. Це глухий кут. Як показує історія, ні до чого доброго це не призводить», — заявив представник Кремля.

Пєсков запевнив, що Росія стежить за військовими планами європейських держав і вживає необхідних заходів для забезпечення власної стратегічної безпеки. При цьому він заявив, що Москва нібито залишається відкритою до діалогу.

Ядерні погрози Росії

Заяви Кремля пролунали на тлі нещодавніх ядерних погроз самої Росії на адресу країн НАТО. Москва раніше попереджала Альянс про готовність розглянути застосування ядерної зброї у разі спроб ізолювати Калінінградську область від решти території РФ.

У Росії заявляли, що дії НАТО навколо Калінінграда нібито створюють «високі ризики» безпосереднього збройного конфлікту. У Москві також допускали, що потенційне протистояння може передбачати удари по центрах ухвалення рішень у державах-членах Альянсу.

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Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що отримали від Росії неофіційний дипломатичний документ із погрозами застосувати ядерну зброю у разі спроб ізолювати Калінінградську область. В Альянсі назвали таку риторику безвідповідальною та наголосили, що не відмовляться від підтримки України.

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