- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 187
- Час на прочитання
- 1 хв
Гучніше, ніж зазвичай: вибухи лунають над російськими Геленджиком та Анапою
У ніч проти 20 квітня в Краснодарському краї Росії пролунали десятки вибухів — місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та атаку безпілотників над чорноморським узбережжям.
У ніч проти 20 квітня в районі чорноморського узбережжя Краснодарського краю Росії було гучно — мешканці повідомляють про серію вибухів у кількох містах.
Зокрема, за словами очевидців, вибухи чули в Туапсе, Геленджику та Анапі. Найінтенсивніше, як зазначають місцеві, було саме в районі Туапсе.
За попередніми даними, над регіоном активно працює протиповітряна оборона, яка нібито намагається збити безпілотники. Загалом після опівночі люди нарахували кілька десятків вибухів у різних частинах узбережжя.
Офіційної інформації про наслідки — постраждалих чи руйнування — наразі немає.
Також повідомляється, що раніше в аеропортах Краснодара та Геленджика запроваджували тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що раніше після удару безпілотників по нафтопереробному завод “Роснефти” в російському місті Туапсе стовп чорного диму розтягнувся на більш ніж 150 км.