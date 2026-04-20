Гучніше, ніж зазвичай: вибухи лунають над російськими Геленджиком та Анапою

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

У ніч проти 20 квітня в районі чорноморського узбережжя Краснодарського краю Росії було гучно — мешканці повідомляють про серію вибухів у кількох містах.

Зокрема, за словами очевидців, вибухи чули в Туапсе, Геленджику та Анапі. Найінтенсивніше, як зазначають місцеві, було саме в районі Туапсе.

За попередніми даними, над регіоном активно працює протиповітряна оборона, яка нібито намагається збити безпілотники. Загалом після опівночі люди нарахували кілька десятків вибухів у різних частинах узбережжя.

Офіційної інформації про наслідки — постраждалих чи руйнування — наразі немає.

Також повідомляється, що раніше в аеропортах Краснодара та Геленджика запроваджували тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше після удару безпілотників по нафтопереробному завод “Роснефти” в російському місті Туапсе стовп чорного диму розтягнувся на більш ніж 150 км.