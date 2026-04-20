ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Гучніше, ніж зазвичай: вибухи лунають над російськими Геленджиком та Анапою

У ніч проти 20 квітня в Краснодарському краї Росії пролунали десятки вибухів — місцеві жителі повідомляють про роботу ППО та атаку безпілотників над чорноморським узбережжям.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Вибухи у Росії

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

У ніч проти 20 квітня в районі чорноморського узбережжя Краснодарського краю Росії було гучно — мешканці повідомляють про серію вибухів у кількох містах.

Зокрема, за словами очевидців, вибухи чули в Туапсе, Геленджику та Анапі. Найінтенсивніше, як зазначають місцеві, було саме в районі Туапсе.

За попередніми даними, над регіоном активно працює протиповітряна оборона, яка нібито намагається збити безпілотники. Загалом після опівночі люди нарахували кілька десятків вибухів у різних частинах узбережжя.

Офіційної інформації про наслідки — постраждалих чи руйнування — наразі немає.

Також повідомляється, що раніше в аеропортах Краснодара та Геленджика запроваджували тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше після удару безпілотників по нафтопереробному завод “Роснефти” в російському місті Туапсе стовп чорного диму розтягнувся на більш ніж 150 км.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie