Ракета для Patriot / © Фото з відкритих джерел

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Польща таємно передала Україні п’ять ракет для ППО Patriot. В обмін на це у США пообіцяли Варшаві 50 ракет у разі прямої загрози для польського народу.

Про це встановило видання Defence24, яке спеціалізується на питаннях оборони, безпеки, геополітики та військових технологій.

За інформацією видання, віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що передати Україні ракет PAC-3 для системи Patriot попросили генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Верховний головнокомандувач об’єднаних сил США в Європі генерал Алексус Гринкевич.

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За словами польського міністра, та кількість переданих ракет Києву є «межею наших можливостей». Він підкреслив, що це не впливає на оборонну здатність протиповітряних сил Польщі.

«Ми також домовилися з генеральним секретарем НАТО та американською стороною, що передавання цих кількох ракет буде пов’язане з чимось іншим. Якщо Польщі загрожуватиме загроза, ми отримаємо вдесятеро більше ракет і систем цього типу протягом перших 24 години після загрози», — поділився заступник міністра Цезарій Томчик.

Польща таємно передала Україні ракети до Patriot — що відомо

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща могла таємно передати Україні ракети до систем Patriot. Це рішення у Польщі спричинило конфлікт між урядом та палацом президента Навроцького. Представники оточення президента Польщі та опозиційні сили кинули звинувачення на адресу уряду та назвали рішення помилковим.

Голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш став на захист рішення уряду. Він заявив, що військова допомога Україні входить до національних інтересів Польщі, щоб Росія програла війну.

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