Гучний скандал у Британії: засекречені документи Міноборони викинули у смітник

Британські військові / © Associated Press

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У Великій Британії розгорівся скандал після того, як засекречені документи Міністерства оборони з іменами та званнями військовослужбовців, графіками чергувань і відомостями про зберігання зброї були виявлені серед побутового сміття.

Про це повідомляє видання The Sun.

Папка з позначкою MoD лежала у контейнері для вторинної переробки неподалік гарнізону Каттерік у Північному Йоркширі. Документи знайшов місцевий житель, який передав їх владі, щоб вони не потрапили до сторонніх осіб.

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«Їх мали або знищити в шредері, або зберігати в безпечному місці», — розповів чоловік, який виявив папери.

У документах були дані про особовий склад і зброю

За інформацією видання, у викинутих матеріалах містилися імена та звання військових, розклади вартових змін, а також інформація про інвентар караульних приміщень і системи зберігання озброєння.

Крім того, документи містили відомості про перевірки захищених сейфів із ключами від складів боєприпасів і зброї, а також описи процедур реагування на інциденти та сигнали тривоги.

Експерти наголошують, що подібна інформація може становити інтерес для злочинних або терористичних угруповань.

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Королівська військова поліція встановлює, як документи, що охоплюють період із 2018 по 2023 рік, опинилися на сміттєзвалищі за кілька кілометрів від військової бази.

Слідчі мають намір відстежити весь ланцюг їхнього зберігання — від казарм до контейнера для відходів.

Політики та військові назвали інцидент ганьбою

Колишній старший офіцер військової розвідки британської армії Філіп Інграм заявив, що інцидент свідчить про «брак уваги та контролю» під час поводження з чутливою інформацією.

«Армія має поставитися до цього серйозно, оскільки тут є явний ризик для безпеки. Це порушення процедур, яке демонструє недбале ставлення», — наголосив він.

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Колишній міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон назвав ситуацію «справжньою проблемою безпеки» та «ганьбою», зазначивши, що документи такого рівня чутливості потребують особливо ретельного контролю на всіх етапах — від створення до знищення.

У Міністерстві оборони заявили, що серйозно ставляться до захисту інформації та вже розпочали перевірку обставин інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час поїздки до Києва генерал США Антоніо Агуто отримав травму голови після вживання алкоголю. Згодом він також загубив тубус із секретними матеріалами.

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