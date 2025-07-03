У Польщі викрили українців / © inpoland

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У Польщі українців підозрюють у викрадені та катуванні мігрантів. Громадяни України нібито вимагали викуп в родин інших іноземців.

Про це пише польське видання onet.pl.

Все почалося з того, що у Польщі двоє оголених чоловіків бігали вулицями Любліна та благали викликати поліцію.

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«Вони зупинили автомобіль і попросили водія негайно зв’язатися з правоохоронцями», — повідомив в інтерв’ю TVN24 працівник місцевої поліції Кшиштоф Павлік.

Виявилося, що це — громадяни Ефіопії, яких раніше утримували в багажнику, змогли втекти, коли злочинці відволіклися на пошуки нових жертв. Поліцейські підтвердили, що на їхніх тілах були сліди жорстокого поводження, в тому числі шматки скотчу на зап’ястях і шиях. Згодом ці кадри використали противники мігрантів у Польщі.

Як встановила поліція, жертви навіть не знали, в якій країні вони перебувають і хто їхні викрадачі.

Громадяни України, яких звинувачують у цих жорстоких викраденнях, використовували мобільні телефони затриманих, щоб зв’язатися з їхніми сім’ями.

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«Погрози були жахливими: що жертви будуть вбиті, а їхні органи продані», — повідомив помічник комісара Кшиштоф Вжесьньовський з CBŚP.

Викрадачі підтвердили свої погрози, надіславши сім’ям відеозаписи, на яких зв’язаних і роздягнених мігрантів б’ють бейсбольними битками.

Метою злочинної групи, до складу якої входило четверо українських «кур’єрів», спочатку було незаконне переправлення людей через білорусько-польський кордон до Німеччини. Однак, як повідомила Єва Антонович з Окружної прокуратури в Зеленій Гурі, незабаром злочинці розширили свою діяльність, перетворивши перевезення на процедуру викрадення і шантажу мігрантів.

За даними слідства, сім’ї жертв з Ефіопії отримували вимоги про викуп у розмірі до десятків тисяч євро, які можна було сплатити у криптовалюті. Відомо, що принаймні одна африканська сім’я заплатила за звільнення свого члена.

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Центральне бюро розслідувань (CBŚP) встановило, що жертвами української банди стали щонайменше п’ять осіб — двоє ефіопів і троє громадян Малі.

Нагадаємо, Польща повертає прикордонний контроль з Німеччиною і Литвою.