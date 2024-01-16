Художник опублікував в Мережі дивне зображення "калюжі" та став зіркою (фото)

Чиказький художник Вінслоу Дюмейн опублікував в соцмережі фотографію “щурячої ями”, яка стала “вірусною” та принесла йому три тисячі доларів.

Про це пише Business Insider.

За словами 32-річного художника, йому довелося здійснити “паломництво до чиказької щурячої нори”. На самому ж знімку зображений відбиток на землі у формі гризуна. Силует був до того ж наповнений водою.

Що цікаво, допис набрав п’ять мільйонів переглядів, практично дев'ять тисяч репостів та понад 136 тисяч вподобайок. Сам же художник займається ще письменництвом та написанням жартів. На власному сайті він продає колоди карт Таро та принти зі своїми оригінальними ілюстраціями.

"Коли я побачив щурячу нору на землі, це вразило мене, як удар по тілу — я одразу сильно розсміявся. Ви можете показати це комусь у Китаї, Франції чи Римі 1000 років до нашої ери, і всі вони зрозуміють, що сталося. Це була частина універсальної нитки, яка пов’язує всіх нас — тварин, нещастя та докази", — прокоментував зображення Вінслоу Дюмейн.

Через хвилину після публікації фото митець оприлюднив в соцмережі і кілька своїх продуктів на продаж. Фото “ями” стало для нього рекламним інструментом, яке допомогло продати інші речі. Різних дрібниць він продав на три тисячі доларів.

Нагадаємо, що жінка з найдовшими нігтями на планеті відверто розповіла про труднощі у повсякденні.

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