Хунта М'янми звинуватила скинуту лідерку Аун Сан Су Чжі у фальсифікації виборів 2020 року: що відомо

Хунта М'янми звинуватила скинуту лідерку Аун Сан Су Чжі у фальсифікації виборів 2020 року: що відомо

Екслідерці М'янми та лауреатці Нобелівської премії миру загрожують кілька десятиліть тюремного ув'язнення.

Повалену під час військового перевороту держрадницю М'янми Аун Сан Су Чжі звинуватили у фальсифікації виборів 2020 року, за підсумками яких очолювана нею партія "Національна ліга за демократію" перемогла з великою перевагою.

Про це із посиланням на Global New Light of Myanmar у вівторок, 16 листопада, повідомляє AFP.

Зазначається, що п'ятнадцять інших офіційних осіб, зокрема повалений президент країни Він М'їн та очільник виборчої комісії, зіткнулися з аналогічними звинуваченнями.

Тим часом затриманій після путчу 76-річній Су Чжі оголосили ще низку звинувачень. Лауреатку Нобелівської премії миру підозрюють у нібито незаконному ввезенні, підбурюванні до заколоту та корпупції. Їй загрожують кілька десятиліть тюремного ув'язнення.

Політкиня вже перебуває під судом за порушення COVID-обмежень під час передвиборчої кампанії. Минулого місяця її помічника Віна Хтейна засудили до 20 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді.

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Зауважимо, що міжнародні спостерігачі вважають вибори у М'янмі 2020 року здебільшого вільними та справедливими.

1 лютого цього року військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який нещодавно продовжили до 2023 року.

Жителі М'янми відреагували на держпереворот масовими протестами, які переросли у криваві сутички з силовиками. Від 1 лютого в країні вбили понад 1250 людей, а ще понад 10 тисяч заарештували.

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