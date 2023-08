Хунта в Нігері зміцнюється, а переговори не мають сенсу — аналітики про неконтрольовану ситуацію в країні

Глави західноафриканських держав мають зустрітися 10 серпня після того, як військова хунта Нігеру проігнорувала вимогу відновити поваленого президента країни, але аналітики кажуть, що ЕКОВАС, можливо, вичерпує свої можливості, оскільки підтримка військового втручання слабшає.

Про це пише Associated Press.

Оскільки хунта Нігеру відвертає більшість спроб посередництва, один із аналітиків стверджує, що російське втручання в країну посилилося за два тижні після того, як повсталі солдати скинули демократично обраного президента Мохамеда Базума, який відмовився піти у відставку і перебуває під домашнім арештом.

Нігер вважався останньою країною в регіоні Сахель на південь від пустелі Сахара, з якою західні країни могли б співпрацювати для протидії джихадистському насильству, пов'язаному з Аль-Каїдою та угрупуванням “Ісламська держава”, яке вбило тисячі і змусило мільйони людей залишити свої домівки. Міжнародне співтовариство намагається знайти мирне вирішення кризи у керівництві країни.

9 серпня нігерійська делегація на чолі з еміром Кано Халіфою Мухаммадом Санусі зустрілася з лідером хунти генералом Абдурахманом Чіані. Емір був одним з небагатьох, кому було дозволено зустрітися з Чіані.

Виконуюча обов'язки заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд зустрілася з лідерами перевороту на початку цього тижня, але їй було відмовлено в доступі до Чіані і Базума. Окремій делегації у складі представників ЕКОВАС, Організації Об'єднаних Націй та Африканського Союзу взагалі не дозволили приїхати.

Очікувалося, що глави держав ЕКОВАС знову зберуться 10 серпня, щоб обговорити ситуацію, але блок не зміг зупинити минулі перевороти в регіоні. Нігер — четверта країна в блоці з 15 держав-членів, яка пережила переворот за останні три роки.

Блок запровадив жорсткі економічні санкції та обмеження на в'їзд і погрожував застосувати військову силу, якщо Базума не буде відновлено на посаді до 6 серпня — крайній термін, який хунта проігнорувала. Немає жодних ознак того, що лідери перевороту готові зрушити з місця питання про поновлення на посаді Базума, який стверджує, що його утримують у заручниках у власній резиденції разом з дружиною і сином.

Радник Базума, який не був уповноважений говорити про ситуацію через її делікатність, повідомив агентству Associated Press 9 серпня, що сім'я залишилася без води і електрики і харчується рисом і консервами, оскільки продукти закінчуються.

Заступник речника ООН Фархан Хак заявив, що він дуже стурбований повідомленнями про “жахливі умови життя”, в яких перебувають Базум і його сім'я, і закликав до негайного звільнення президента.

Але в міру того, як хунта зміцнюється, можливості для переговорів стають все більш обмеженими, вважає Ендрю Лебович, науковий співробітник Інституту Клінгендейла.

“Дуже важко сказати, що з цього може вийти, але той факт, що початковий термін минув без втручання і що (хунта) продовжує займати досить тверду позицію, свідчить про те, що вони думають, що зможуть витримати цей тиск”, — сказав він.

За даними Міжнародної кризової групи, позиції основних партій небезпечно далекі одна від одної, і для того, щоб діалог був успішним, кожна зі сторін повинна піти на поступки, від яких вони поки що відмовляються.

Після захоплення влади хунта розірвала зв'язки з Францією і використала народне невдоволення своїм колишнім колоніальним правителем для зміцнення своєї бази підтримки. Вона також звернулася по допомогу до російської групи найманців “Вагнер”, яка діє в кількох африканських країнах і яку звинувачують у порушенні прав людини.

Москва використовує ПВК “Вагнер” та інші канали впливу для дискредитації західних країн, заявила агентству Associated Press Лу Осборн, розслідувачка проєкту All Eyes on Wagner, яка займається вивченням діяльності ПВК..

Тактика включає використання соціальних мереж для поширення чуток про майбутній приїзд “вагнерівців” до Нігеру, а також використання фейкових акаунтів для мобілізації демонстрацій і поширення неправдивих наративів, сказав Осборн. “Їхньою метою є не підтримка хунти або альтернативного політичного підходу, а сіяння розбрату, створення хаосу, дестабілізація”, — сказала вона.

Осборн вказала 9 серпня на повідомлення в Telegram від ймовірного оперативника “Вагнера” Олександра Іванова, який стверджував, що Франція почала “масове вивезення дітей”, які, ймовірно, будуть використані для рабської праці та сексуальної експлуатації.

Перевірити ці твердження одразу не вдалося. Медіа-підрозділ “Вагнера” фактично розформований і не відповідає на запити про коментарі після перевороту в Нігері.

Хоча немає підстав вважати, що за переворотом стоїть Росія, вона скористається можливістю закріпитися в регіоні, чого західні країни намагалися уникнути, кажуть сахельські експерти.

Франція і США мають у Нігері понад 2 500 військовослужбовців і разом з іншими європейськими країнами виділили сотні мільйонів доларів військової допомоги на підтримку сил країни. Значна частина цієї допомоги була призупинена після того, як члени президентської гвардії скинули Базума.

Тим часом, приблизно 25-мільйонне населення Нігеру відчуває на собі вплив санкцій.

Деякі райони столиці Ніамея живуть у темряві з обмеженим доступом до електрики, а по всьому місту відбуваються часті перебої з електропостачанням. Країна отримує до 90% електроенергії з Нігерії, яка перекрила частину поставок.

48-річний Хаміду Албаде каже, що після перевороту він не може працювати у своїй крамниці на околиці Ніамея через відсутність електрики. Він також працює водієм таксі, але і тут втратив бізнес, оскільки багато його іноземних клієнтів покинули місто.

“Це дуже важко, я просто сиджу вдома і нічого не роблю”, — сказав він. Тим не менш, він підтримує хунту. “Зараз ми страждаємо, але я знаю, що хунта знайде рішення, як вийти з кризи”, — сказав він.

