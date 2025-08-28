Зброя Путіна йде на дно: що таке корабель "Буян-М" і чому його так полює ГУР

Малий ракетний корабель «Серпухов» проєкту 21631 (шифр «Буян-М»). Фото: militarnyi / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило про успішне ураження російського ракетного корабля проєкту 21631 «Буян-М» в Азовському морі. Це вже не перший корабель цього типу, що зазнав пошкоджень під час повномасштабної війни, тому варто розібратися, що це за судна і яку загрозу вони становлять.

Про це пише Militarnyi.

Технічні характеристики та можливості

Кораблі серії «Буян-М» були розроблені для модернізації малих артилерійських кораблів і мають водотоннажність майже 950 тонн. Їхня головна ударна сила — вертикальна пускова установка на 8 ракет. Це можуть бути ракети «Калібр», а в перспективі й «Циркон» чи «Онікс».

Малий ракетний корабель «Великий Устюг» проекту 21631 під час переходу до Чорного моря. / © fleetphoto.ru

Основні характеристики:

Водотоннажність: 949 тонн

Довжина: 74,1 м

Швидкість: до 25 вузлів

Автономність: до 10 діб

Озброєння: 100-мм артилерійська установка, 8 ракет «Калібр», зенітні ракетні комплекси та кулемети.

Ці кораблі вважаються незбалансованими через обмежені засоби протиповітряної та протичовнової оборони. Це робить їх залежними від прикриття інших суден або берегових військ.

Ураження та пошкодження

Від початку повномасштабного вторгнення російські «Буяни-М» активно використовуються для обстрілів України. Загалом зафіксовано щонайменше три пошкоджені судна цього типу:

«Вєлікій Устюг» : у червні 2022 року його помітили на буксирі на річці Волга, ймовірно, для ремонту після ураження. Корабель належить Каспійській флотилії, але брав участь в агресії проти України.

«Сєрпухов» : у квітні 2024 року на військово-морській базі в Балтійську він був виведений з ладу внаслідок пожежі, яку, за повідомленням Легіону «Свобода Росії», влаштував їхній доброволець. Пожежа повністю знищила засоби зв’язку та автоматизації корабля.

Невідомий «Буян-М»: ГУР повідомило про ураження ще одного корабля цього проєкту в Азовському морі, що стало результатом спільної операції українських спецпідрозділів.

Воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту «Буян-М». / © ГУР Міноборони

Склад флоту та загроза для України

Станом на серпень 2025 року Росія має 12 кораблів проєкту «Буян-М», один з яких («Ставрополь») ще не введений у стрій. Решта 11 розподілені між Чорноморським, Балтійським та Каспійським флотами.

Чорноморський флот: 4 кораблі

Каспійська флотилія: 3 кораблі

Балтійський флот: 4 кораблі

Враховуючи можливість використання ракет «Калібр», усі ці кораблі становлять загрозу для України. Росія може вільно перекидати судна цього класу через внутрішні водні шляхи з Балтійського та Каспійського морів в акваторії, близькі до України, для здійснення ударів. Таким чином, ураження кожного такого корабля є значним успіхом для українських Сил оборони.

Нагадаємо, російські війська завдали удар по кораблю «Сімферополь» Військово-морських сил ЗСУ, внаслідок чого загинув один член екіпажу.

Також російський диктатор Володимир Путін оголосив про реструктуризацію та подальшу модернізацію Військово-морських сил РФ під час великих військово-морських навчань.

У ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Йдеться про Афіпський (Краснодарський край) та Куйбишевський (Самарська область) нафтопереробні заводи.