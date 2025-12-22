ГУР спалило російські винищувачі Су-30 та Су-27 під Липецьком (відео)

Винищувч Су-30 / © Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч проти 21 грудня на аеродромі під Липецьком було спалено два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України реалізував рух опору, завдавши ворогу збитків на суму до 100 млн дол.

Про це повідомили в ГУР.

У заяві вказано, що у ніч проти 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком виникла пожежа. Там горіли два ворожі винищувачі Су-30 та Су-27.

«Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу», — йдеться в повідомленні.

Спалити Су-27 та Су-30 із бортовими номерами «12» та «82» вдалося завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму. Спецоперація на аеродромі готувалася два тижні.

Завдяки детальному вивченню графіків охорони та маршрутів патрулювання, вдалося таємно потрапити на летовище, уразити ворожі літаки просто в ангарі і успішно повернутися після виконання завдання.

Орієнтовна сумарна вартість цих двох винищувачів може становити до 100 млн дол.

