Гусениці, які спричиняють алергію: що відомо про "атаку" молі в одній із країн

Гусінь

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У Польщі фіксують появу небезпечної дубової процесійної молі. Це гусениці, які можуть викликати сильні алергічні реакції у людей і тварин.

Про це пише inPoland.

Що відомо про моль

Дубова процесійна міль — це нічний метелик, але реальну небезпеку становлять її гусениці, які з’являються навесні та влітку. Вони живуть великими групами на дубах та інших листяних деревах і пересуваються ланцюжком, ніби «процесією». Найнебезпечніші — їхні крихітні волоски з токсинами, які легко піднімаються в повітря та можуть спричиняти подразнення. Контакт із ними може спричиняти подразнення шкіри, висипи, свербіж, проблеми з диханням і запалення очей, а в окремих випадках — важкі алергічні стани. Особливо вразливі також домашні тварини.

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Влада радить уникати контакту, а у разі ураження — ретельно очищати шкіру, прати одяг у гарячій воді та звертатися до лікаря за сильних симптомів.

Нагадаємо, садівникам радять звернути увагу на сливову міль, яка відкладає яйця на плодові бруньки. Її личинки пошкоджують плоди, через що частина врожаю може передчасно опадати або ставати червивою. Щоб зберегти врожай, пропонують простий лайфгак — використовувати гофровану картонну стрічку на стовбурі дерева. Вона створює «пастку» для личинок, які ховаються в корі для заляльковування. Стрічку встановлюють у травні та повторно в серпні, а потім вчасно знімають і замінюють.

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