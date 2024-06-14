Хусити атакували український корабель "Вербена" в Аденській затоці: що відомо

Сьогодні підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети (ПКРМ) в Аденську затоку. Обидві ракети влучили в український корабель Verbena. Важкі поранення дістав моряк, його евакуювали на літаку для надання медичної допомоги.

Про це пише Центральне командування Збройних сил США.

"Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", – наголосили там.

Хусити стверджують, що діють від імені палестинців у Газі. Проте вони атакують і загрожують життю громадян третіх країн, які не мають нічого спільного з конфліктом у Газі.

У командуванні наголошують, що постійна загроза можливості безпечного транзиту регіоном, спричинена хуситами, ускладнює доставку важливої ​​допомоги народу Ємену, а також до Гази. Відомство продовжуватиме співпрацювати з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та погіршити їхній військовий потенціал.

Нагадаємо, підтримувані Іраном єменські хусити підбили протикорабельною балістичною ракетою в Червоному морі нафтовий танкер "Wind", який належить грецькій компанії і під прапором Панами йшов до Китаю, а перед цим танкер пришвартовувався в Росії.

Читайте також: