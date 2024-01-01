Хусити атакують торгові судна у Червоному морі: Британія готова завдати авіаудари по повстанцях

У Міністерстві оборони Британії попередили про можливість авіаударів по хуситах, якщо їхні атаки по вантажних суднах в Червоному морі, які рухаються до ізраїльських портів, не припиняться.

Із такою заявою виступив міністр оборони Британії Грант Шаппс, передає The Telegraph.

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"Велика Британія разом із США розробляє плани щодо потенційних військових ударів проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені, щоб протистояти їхнім нападам на судноплавство, яке спричиняє хаос на світових торговельних шляхах", - йдеться на сайті видання.

Грант Шеппс попередив хуситів, що Британія "готова діяти, щоб стримати загрози".

Автори видання зауважують, що США та Велика Британія готують безпрецедентну спільну заяву, яка може бути оприлюднена вже в понеділок. Це буде останнє попередження, щоб вони припинити свої напади на торговельні судна.

"Будь-яку атаку, ймовірно, очолять США. Це було б значною ескалацією відповіді на хуситів. Зараз ведуться дискусії щодо приєднання інших країн до США та Великобританії. Одним із варіантів, який розглядається в Міністерстві оборони, є переміщення HMS Lancaster, фрегата типу 23, який працює в регіоні Перської затоки, до Червоного моря для підтримки HMS Diamond", - йдеться у статті.

"Хусити не повинні мати непорозумінь: ми прагнемо притягнути зловмисників до відповідальності за незаконні захоплення та напади", - наголосив

Нагадаємо, раніше повідомляли, що до коаліції США проти піратства хуситів у Червоному морі приєднались вже понад 20 країн.

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