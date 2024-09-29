Хусити намагались атакувати ракетою аеропорт Ізраїля у момент прибуття Нетаньяху

Бойовики заявили, що це було помстою за ліквідацію лідера "Хезболли".

Єменські хусити запустили ракету класу "земля-земля" по аеропорту Тель-Авіва у той момент, коли до Ізраїлю повернувся премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Про це заявив лідер єменських хуситів Абдул Малік аль-Хуті, інформує The Times of Israel.

Він заявив, що ракету запустили спеціально до прибуття Нетаньягу.

Абдул Малік аль-Хуті сказав, що смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли "не буде марною".

"Ці великі жертви та велика несправедливість не будуть марними", - сказав лідер хуситів.

В армії Ізраїля заявили, що бойовики помились і запустили ракету через пів години після того, як премʼєр-міністр повернувся до країни після поїздки до США. Ракета біла збита за межами країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планує постачати зброю єменським хуситам.

Крім того, ми раніше інформували, що лідера терористичної "Хезболли" Хасана Насралла ліквідовано.

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