Хусити з Ємену масовано атакували ракетами та БПЛА Червоне море: як ВМС США відреагували

Атаку хуситів відбивали три есмінці - два США та один Британії.
У вівторок, 9 січня, підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити здійснили найбільшу атаку по Червоному морю, випустивши зо два десятки ракет та безпілотників. Військово-морські сили США збили усі цілі.
Про це йдеться у заяві Центрального командування США, передає CNN.
"У вівторок близько 21:15 у вівторок у Ємені було запущено велику кількість цілей. Це були 18 ударних безпілотників, дві протикорабельні крилаті ракети та одна протикорабельна балістична ракеа. Атака була здійснена в напрямку міжнародних судноплавних шляхів у південній частині Червоного моря, де рухалися торговельні судна", - зазначається у повідомленні ВМС США.
Американські військові назвали це "комплексною атакою" хуситів.
"Жодне судно не постраждало під час атак і не постраждало в результаті масового запуску безпілотника та ракети", - запевняє центральне Командування Збройних сил США.
За словами американського посадовця, атаку відбивали три есмінці - два США та один Британії.
Нагадаємо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі. У відповідь Британія заявила, що готова завдати авіаударів по повстанцях.
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