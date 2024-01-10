Хусити з Ємену масовано атакували ракетами та БПЛА Червоне море: як ВМС США відреагували

Атаку хуситів відбивали три есмінці - два США та один Британії.

У вівторок, 9 січня, підтримувані Іраном єменські бойовики-хусити здійснили найбільшу атаку по Червоному морю, випустивши зо два десятки ракет та безпілотників. Військово-морські сили США збили усі цілі.

Про це йдеться у заяві Центрального командування США, передає CNN.

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"У вівторок близько 21:15 у вівторок у Ємені було запущено велику кількість цілей. Це були 18 ударних безпілотників, дві протикорабельні крилаті ракети та одна протикорабельна балістична ракеа. А така була здійснена в напрямку міжнародних судноплавних шляхів у південній частині Червоного моря, де рухалися торговельні судна", - зазначається у повідомленні ВМС США.

Американські військові назвали це "комплексною атакою" хуситів.

"Жодне судно не постраждало під час атак і не постраждало в результаті масового запуску безпілотника та ракети", - запевняє центральне Командування Збройних сил США.

За словами американського посадовця, атаку відбивали три есмінці - два США та один Британії.

Нагадаємо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі. У відповідь Британія заявила, що готова завдати авіаударів по повстанцях.

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