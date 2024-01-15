Хусити завдали ракетного удару по морському судну США

Обійшлося без постраждалих та значних ушкоджені.

Хусити 15 січня завдали ракетного удару по морському судну Gibraltar Eagle, який належить та експлуатується США.

Про це повідомило Центральне командування США.

Як зазначається, хуситу завдали удару протикорабельною балістичною ракетою по морському судну, яке йшло під прапором Маршаллових Островів. Сам же контейнеровоз належить та експлуатується США.

Обійшлося без постраждалих та значних ушкоджені. Корабель продовжив свій шлях.

“Раніше вдень, приблизно о 14 годині (за часом Сани) Збройні сили США виявили протикорабельну балістичну ракету, випущену в бік торговельних судноплавних шляхів на півдні Червоного моря. Ракета відмовила в польоті та впала в Ємені. Повідомлень про постраждалих чи руйнування немає”, - розповіли в Центральному командуванні.

Нагадаємо, що у Міноборони Британії озвучили деталі ударів по хуситах у Ємені.

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