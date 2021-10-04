Хвилі сягали десяти метрів: в Омані вирує потужний шторм і повінь

Хвилі сягали десяти метрів: в Омані вирує потужний шторм і повінь

Загинуло щонайменше троє людей.

В Омані почалася масштабна повінь через потужний тропічний циклон "Шахін".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 жовтня.

Загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина. Крім того, одна людина зникла безвісти.

З прибережних районів евакуювали три тисячі мешканців, адже хвилі сягали десяти метрів. У всій країні закрили школи та всі будівництва. У міжнародному аеропорту столиці країни Маскаті відклали частину авіарейсів.

За словами синоптиків, шторм може також зачепити Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

Новини світу: в Омані через потужний тропічний циклон загинули щонайменше троє людей

Як повідомлялося, сильна повінь через тайфун та сезонні зливи охопила Таїланд. Потерпає від сильної води вже половина країни. Особливо дісталося північним регіонам. Там загинули семеро людей, а ще двоє зникли безвісти. Затоплені щонайменше 70 тисяч осель.

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