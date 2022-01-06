Хвора на коронавірус гуляла салонами краси: у Великій Британії судитимуть депутатку

Судове засідання призначено на 15 серпня.

Депутатку парламенту Великої Британії Маргарет Фер'є судитимуть через те, що вона попри очевидні симптоми COVID-19 поїхала з Глазго до Лондона та відвідувала різні заклади.

Про це пише Sky News.

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Наприкінці вересня 2020 року, 61-річна Фер'є поїхала до Лондона. Там депутатка гуляла центром міста, була в салоні краси та бутику попри те, що їй наказали проходити самоізоляцію через наявні симптоми коронавірусу.

Депутатка також, імовірно, їхала на таксі до центрального вокзалу Глазго, а потім поїздом — до лондонського вокзалу Юстон та в інші місця міста, включаючи будівлю парламенту.

Тоді Фер'є на лаві підсудних у Глазго своєї вини не визнала і була звільнена під заставу, тому тепер депутатка має постати перед судом за те, що навмисно піддавала людей "ризику зараження, хвороби та смерті"

Судове засідання призначено на 15 серпня.

Нагадаємо, на Волині невакцинована вчителька трудовго навчання та інформатики Любомльського ліцею №1 не змогла поновитися на роботі через суд.

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