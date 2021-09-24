Помирають від хвороб та замерзають: на кордоні Польщі з Білоруссю виявляють тіла мігрантів

Помирають від хвороб та замерзають: на кордоні Польщі з Білоруссю виявляють тіла мігрантів

Польські прикордонники повідомляють про зростання кількості спроб нелегального перетину кордону.

Польські прикордонники виявили і затримали групу нелегалів, громадян Іраку, за 500 метрів від лінії кордону в ніч проти 24 вересня. Одному з мігрантів стало зле. Чоловік помер.

Про це повідомляє RMF24.

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"Попри заходи реанімації, проведені патрулем і далі командою "швидкої", чоловік помер. Ймовірною причиною називають серцевий напад", - йдеться в повідомленні.

Ще в одного з мігрантів виявився позитивний тест на коронавірус, його госпіталізували.

Тим часом в уряді розглядають продовження надзвичайного стану у прикордонних районах у зв'язку з напливом нелегалів ще на 60 днів. Початково його запровадили на 30 днів.

Днями прикордонники повідомляли про зростання кількості спроб нелегального перетину кордону. Так, за минулу добу зафіксували 271 таку спробу. Також повідомляють про затримання п'ятьох осіб, які вочевидь допомагали нелегалам перейти кордон.

Нагадаємо:

Раніше на білорусько-польському кордоні в трьох різних місцях з польського боку виявили мертвими трьох людей. Обставини з’ясовує прокуратура, попередньо причиною їхньої смерті вважають переохолодження. З білоруського боку знайшли мертвою одну жінку.

2 вересня президент Польщі Анджей Дуда підтримав пропозицію уряду про введення надзвичайного стану в двох воєводствах країни біля кордону з Білоруссю.

в двох воєводствах країни біля кордону з Білоруссю. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використати понад 10 тисяч мігрантів з Близького Сходу для гібридної атаки на сусідні країни. Глава польського уряду впевнений, що білоруський диктатор виконує волю Москви.

Новини світу: у Польщі затримали найбільшу в історії групу мігрантів - понад 60 осіб

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