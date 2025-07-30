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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1945
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Не обійшлося без росіян: у страшній ДТП у Словенії загинули четверо українок

У Словенії український водій врізався у вантажівку з росіянином: загинуло п’ятеро людей, четверо з них — українки.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
ДТП у Словенії

ДТП у Словенії / © 24ur.com

У Словенії мікроавботус з українцями потрапив у ДТП, внаслідок чого загинули четверо громадянок України.

Про це пишуть словенські видання Delo і 24ur.com.

За попередньою інформацією поліції, український водій мікроавтобуса, в якому перебувало крім нього, ще 6 жінок, через невідповідну швидкість врізався в задню частину причепа, яким керував водій з Росії.

/ © 24ur.com

© 24ur.com

/ © 24ur.com

© 24ur.com

Внаслідок зіткнення загинули п’ятеро людей, четверо з яких були громадянами України. Особу п’ятої загиблої поки що не встановлено. Водій, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми, а ще один пасажир — важкі травми.

Водій вантажівки є громадянином Росії та не постраждав у ДТП.

Зазначається, що це одна з найгірших дорожньо-транспортних пригод на землі Словенії.

Нагадаємо, що у Німеччині українці потрапили у ДТП, в аварії загинула дворічна дитина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1945
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