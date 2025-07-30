- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1945
- Час на прочитання
- 1 хв
Не обійшлося без росіян: у страшній ДТП у Словенії загинули четверо українок
У Словенії український водій врізався у вантажівку з росіянином: загинуло п’ятеро людей, четверо з них — українки.
У Словенії мікроавботус з українцями потрапив у ДТП, внаслідок чого загинули четверо громадянок України.
Про це пишуть словенські видання Delo і 24ur.com.
За попередньою інформацією поліції, український водій мікроавтобуса, в якому перебувало крім нього, ще 6 жінок, через невідповідну швидкість врізався в задню частину причепа, яким керував водій з Росії.
Внаслідок зіткнення загинули п’ятеро людей, четверо з яких були громадянами України. Особу п’ятої загиблої поки що не встановлено. Водій, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми, а ще один пасажир — важкі травми.
Водій вантажівки є громадянином Росії та не постраждав у ДТП.
Зазначається, що це одна з найгірших дорожньо-транспортних пригод на землі Словенії.
Нагадаємо, що у Німеччині українці потрапили у ДТП, в аварії загинула дворічна дитина.