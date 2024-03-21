І тут не обійшлося без росіян: у Німеччині вбили двох українок і викрали в них немовля

У Німеччині виявили вбитою і матір українки, тіло якої знайшов перехожий напередодні біля річки. Кажуть, що до розправи над жінками причетна росіянка, яка зі своїм чоловіком усе добре спланувала. При цьому подружжя викрало й поселило у себе маленьку дитину вбитої дівчини.

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Жорстоке вбивство українок у Німеччині

Її до останнього сподівалися знайти живою, було залучено кілька десятків поліцейських, водолазів та гелікоптери, але 19 березня тіло 51-річної Марини Стеценко, харків’янки, яка з донькою і онукою рятувалася від війни у Німеччині, витягнули з річки. Матір вважали головним свідком вбивства, але виявилося, що жінку теж вбили. Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на місцеву поліцію.

Нагадаємо, що два тижні тому біля річки вбитою знайшли і її доньку, 27-річну Маргариту. Родину зниклих українців у Німеччині шукали кілька діб: матір, дівчина та немовля безвісти зникли з табору для біженців ще 4 березня. А вже за кілька днів, 14 березня, місцевий житель знайшов тіло молодої жінки на дамбі річки Рейн біля міста Хоккенхайм. Загиблою виявилася 27-річна українка Маргарита, а її матір та донечку тоді так і не знайшли. Експерти майже відразу підтвердили – дівчину вбили. За справу взялася спеціально створена комісія, на пошуки зловмисників кинули 60 поліцейських.

Вбивство розпланувала росіянка на пару з чоловіком

Це звучить жахливо, але й у цій історії не обійшлося без росіян. 17 березня у німецькому виданні Bild повідомили, що є перші підозрювані, серед яких росіянка. За даними журналістів, у скоєнні злочину підозрюються 44-річний німець і його дружина – 43-річна росіянка, втім шокує ще один момент – це вбивство вони планували давно. Причина полягала в тому, що пара захотіла викрасти дитину Маргарити й для дівчинки навіть заздалегідь купила одяг.

За даними журналістів, німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна була офісним працівником. Пара має трьох дітей. Свідки кажуть, що напередодні чоловік придумав цілу легенду й розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії й от-от вони мали б забрати її додому. Власне у цієї сімейної пари й знайшли живу та неушкоджену Мію, її взяли під опіку та доставили до лікарні, де ДНК підтвердило, що вона є донькою загиблої українки.

Журналістам також вдалося з'ясувати, що родина – родом із Харкова, який чи не щодня бомбардують росіяни, й лише 4 місяці тому родина вирішила залишити рідне місто та з маленькою дитиною переїхала до Німеччини. Чи є хтось з рідних, хто б наразі міг забрати дівчинку – невідомо.

Деталі слідства

Підозрювані вже доставлені до виправної установи. Чим керувалася пара, коли надумала викрасти маленьку дитину – наразі невідомо. Одна з версій – сімейна пара познайомилася з українками, запропонувавши їм допомогу в оформленні документів. А от що було далі й чому вони вирішили так жорстоко розправитися з українками – невідомо. За результатами слідства, росіянці та її чоловіку німцю інкримінують спочатку вбивство 51-річної бабусі ввечері 6 березня 2024 року, а через кілька годин – 27-річної матері одномісячної дитини.

Вбивають українців у Німеччині – не вперше

Нагадаємо, що у Німеччині вже не раз скоювали напади на українців, на жаль, з летальним кінцем. Як-от у лютому невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один зі спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм. Трапилося це в місті Оберхаузен, за 40 кілометрів від Дюсельдорфа. Як з’ясувалося пізніше, ще дорогою в автобусі між підлітками розпочалася словесна перепалка, а коли вони вийшли на зупинці – зчинилася бійка. Один із нападників дістав ніж й поранив 4-х хлопців, серед яких було двоє українців. У Федерації баскетболу міста Києва у Facebook заявили, що на хлопців напали напередодні чергового матчу саме за те, що вони – українці. Поліцейські оперативно розшукали і затримали нападників, ними виявилися теж підлітки: один родом із Туреччини, а інший – з Сирії.

Застрелив українку

Також у червні 2023 року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разом із десятирічною донькою. Як повідомляє Bild, 39-річна Юлія приїхала з донькою до Німеччини навесні 2022 року через повномасштабну війну. За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим – німцем Францом. Він і став убивцею. Під час скоєння злочину рівень алкоголю у його крові становив 1,4 проміле. Обвинувачений переконував, що вбивство було випадковим й до останнього не визнавав провини.

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