І вашим, і нашим: Словаччина втрапила у скандал через ймовірне постачання військових запчастин до РФ та Ірану

Відомо, що двигуни, підшипники і верстати, які потрібні російській армії, йшли до Росії зі Словаччини.

Словаччина, яка надає військову допомогу Україні, виявляється, могла постачати запчастини до Росії та Ірану для виробництва зброї. Влада взялася перевірити, чи це правда.

Про це йдеться у статті словацького видання Dennik N.

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Експорт товарів зі Словаччини до Росії почало перевіряти фінансове управління. У відомстві зауважили , що навіть після початку війни в Україні словацькі митники пропускають до Росії багато товарів, які також можуть бути використані у виробництві важкого озброєння. Це були, наприклад, підшипники, машини для виробництва деталей шин або цілих двигунів. Імпортерів деяких позицій зі словацького експортного списку можна пов’язати з конкретними виробниками російської військової техніки.

Зараз Міністерство фінансів Словаччини звинувачує у сумнівному експорті до Росії Міністерство економіки, оскільки це відомство відповідає за видавання експортних ліцензій. Втім, Мінекономіки стверджує, що видає експортні ліцензії лише за запитом, і жодних подібних запитів не надходило. За даними цього міністерства, виявляти сумнівні товари можуть лише співробітники митниці. Їржі Жежулка, голова фінансового управління, у підпорядкуванні якого перебувають митники, наполягав на пресконференції, що словацькі митники не помилилися. Також він додав, що дозвіл на використання товарів у військовій техніці знаходиться не в їхній компетенції, а в компетенції Міністерства економіки.

Експорт до Ірану

Автори інформаційного агентства пишуть, що на початку жовтня безпілотник Mohajer-6 іранського виробництва впав у море неподалік порту Одеса. Згодом з'ясувалося, що БПЛА був оснащений першокласним австрійським двигуном Rotax 912is, який використовується в невеликих цивільних літаках. Компанія Rotax одразу ж спростувала інформацію, що нібито вони постачають двигуни до Ірану.

Втім, незабаром з'ясувалося, що митні органи Словаччини дозволили експорт товару "Авіаційний двигун Rotax 912 для цивільних літаків типу DY-K103" до Ірану. Після завершення розслідування встановили, що митники не перевіряли під час підтвердження вивезення, чи можуть товари також використовуватися для виробництва військової техніки. Зазвичай такі товари потребують схвалення Міністерств економіки та закордонних справ перед відправленням за кордон, які в такому випадку не були отримані.

Нагадаємо, за даними Міноборони, російські окупанти вже практично вичерпали першу партію дронів-камікадзе.

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