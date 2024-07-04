І вони не стріляють у мирних людей?: в Росії заявили, що їхні ракети масово не влучають в ціль

Російські окупанти заявляють, що тільки 1/10 їхніх снарядів потрапляє у ціль, в той час, як всі інші летять абияк через свою низьку якість.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як зазначається, російські військові блогери заявляють, що значна частина їхнього ракетного інструментарію не потрапляє в ціль. Прилітають вони в окремі точки, які не були задані координатами. І відбувається це через їхню низьку якість.

“І потім ці ж люди, які прямо і публічно визнають, що їхня армія вистрілює більшу частину снарядів на кого бог пошле, стверджують, що не стріляють у мирних жителів”, - наголосив Денис Казанський.

Нагадаємо, що у Севастополі пролунали сильні вибухи.

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