Олександр Лукашенко / © ТСН

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову спробував виправдати свою роль у російській агресії проти України. Він цинічно заявив, що Мінськ нібито не має жодного стосунку до початку повномасштабної війни, а російські війська використовували територію Білорусі виключно для проведення військових навчань.

Під час пояснень в інтерв’ю французькому виданню Le Point Лукашенко традиційно взявся демонструвати карту, намагаючись переконати співрозмовників у своїй непричетності до вторгнення.

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Відповідаючи на запитання про роль Білорусі у вторгненні Росії, Лукашенко назвав твердження про використання білоруської території для нападу на Україну неправильним.

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Він продемонстрував карту країни та почав пояснювати, де саме у Брестській і Гомельській областях нібито відбувалися спільні білорусько-російські військові навчання у 2022 році.

© скриншот з відео

За його версією, після завершення маневрів російські військові мали залишити територію Білорусі залізничними та автомобільними шляхами. Однак частина підрозділів згодом змінила маршрут і рушила в напрямку Києва.

Лукашенко стверджує, що не знав про плани російського керівництва розпочати повномасштабне вторгнення, а Генеральний штаб РФ нібито не повідомляв його про підготовку операції.

«Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни. Ви зрозумійте мене. Ми до цієї війни не маємо стосунку», — заявив білоруський диктатор.

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На кого Лукашенко переклав відповідальність

Намагаючись дистанціюватися від участі Мінська в російській агресії, Лукашенко фактично переклав відповідальність за використання білоруської території на Москву. Він заявив, що наступ російських військ на Україну був виключно російською військовою операцією, про плани якої його нібито не поінформували.

Водночас білоруський диктатор спробував виправдати й те, що не перешкоджав російським військам використовувати територію своєї країни для вторгнення.

«А чому я мав росіян зупиняти й боротися за Україну?» — заявив він.

Як додатковий аргумент Лукашенко згадав санкції, які Україна запровадила проти Білорусі ще до повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, таким чином Київ нібито вже перебував у стані конфронтації з Мінськом.

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Такі заяви є черговою спробою Лукашенка зняти з себе відповідальність за сприяння російській агресії. Адже саме з території Білорусі російські війська у лютому 2022 року розпочали наступ на північ України, зокрема на Київщину. Білорусь також надала Росії можливість використовувати свою інфраструктуру та територію для військових операцій проти України.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився черговими одіозними заявами щодо війни в Україні. Він висловив упевненість, що російські війська вийдуть на кордони Донбасу, та спробував зняти з Мінська звинувачення в пособництві агресії.

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