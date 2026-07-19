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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

«Я б зробив це знову»: батько віддав частину печінки маленькій доньці — дивовижна історія

Обидві операції пройшли успішно, і через чотири дні батько та донька зустрілися.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Операція із пересадки

Операція із пересадки / © Mirror

34-річний Рорі Гріффітс пожертвував п’яту частину своєї печінки, щоб врятувати життя своєї 22-місячної доньки. Батько не вагався ні на секунду, щоб поділитися частиною свого органу.

Про це повідомляє Mirror.

Батько переніс операцію в лікарні королеви Єлизавети в Бірмінгемі з видалення частини печінки. Хірурги підтвердили, що він є придатним донором лише на операційному столі.

У той же час малюк перебував в операційній дитячої лікарні Бірмінгема. Орган батька терміново перевезли з однієї лікарні до іншої, де хірурги потім шість годин виконували делікатну трансплантацію.

Обидві операції пройшли успішно, і через чотири дні батько та донька зустрілися. Рорі додав: «Я зрозумів той факт, що хіба не кожен тато жертвує частину свого органу своїй дитині?»

«Коли я приїхав туди і побачив її, я був радий її бачити. Вона все одно була татовою донькою, але тепер я відчуваю, що в мене з нею ще міцніший зв’язок. Я не знав про донорство печінки від живої людини, але я б сказав кожному, хто має таку можливість — зробіть це», — сказав батько.

За його словами, після операції він пробув у лікарні шість днів, після чого його виписали, а приблизно на 12-му тижні печінка повністю регенерувалася.

«Хоча Рорі пройшов усі аналізи, вони не знали напевно, що трансплантація може відбутися, доки не відкрили його та не перевірили печінку. У той момент хірурги зателефонували своїм колегам, які оперували Гаррієт, щоб дати їм дозвіл», — розповіла мама дівчинки.

Вона сказала, що вони вперше виявили, що з Гаррієт щось не так, коли в неї з’явилася жовтяниця і вона погано набирала вагу. А на 12-му місяці вони дізналися, що вона потребує пересадки органу.

Нагадаємо, в Україні чоловік знайшов свого генетичного близнюка, який врятував йому життя.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
73
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