“Я бачив, як люди вмирали”: єдиний вцілілий пасажир Boeing розповів про авіатрощу

Вішваш Кумар Рамеш — єдиний, хто вижив із 242 пасажирів літака / © Associated Press

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У страшній авіакатастрофі літака Boeing 787 в Індії загинула 241 людина. Вцілів лише один пасажир — 40-річний громадянин Великої Британії Вішваш Кумар Рамеш, що має індійське походження. Серед жертв є і студенти-медики, на гуртожиток яких упав літак.

Чоловік описав пережитий жах, спостерігаючи, як люди “вмирають на його очах”, повідомляє The Guardian.

За словами британця, літак ніби “застряг у повітрі” невдовзі після зльоту, не набирав висоту, а потім “раптово врізався в будівлю та вибухнув”.

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“Я не можу повірити, як я вийшов звідти живим. На мить мені здалося, що я теж помру. Коли розплющив очі та озирнувся навколо, зрозумів, що живий. Я досі не можу повірити, як я вижив”, — розповів пасажир Boeing 787.

Вішваш Кумар Рамеш згадує, що вже після авіатрощі побачив отвір у фюзеляжі, розстебнув пасок безпеки, виштовхнув ногою отвір і виповз з-під уламків.

“Я не знаю, як я вижив. Я бачив, як люди вмирали на моїх очах — стюардеси та двоє людей, яких я бачив поруч...” — каже він.

Керівник хірургічного відділення Громадської лікарні Ахмедабада Раджніш Патель повідомив CNN, що стан Рамеша “не дуже критичний”, а тому його можуть виписати протягом наступних кількох днів.

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Індійські новинні агентства опублікували фотографію посадкового талона Рамеша, яка свідчить про те, що він був на місці 11A, в ряду аварійного виходу одразу перед лівим крилом літака.

Зауважимо, чоловік відвідував в Індії родину та повертався до Великої Британії зі своїм братом, 45-річним Аджаєм Кумаром Рамешем. Той сидів в іншому ряду.

Авіатроща в Індії

Літак авіакомпанії Air India, що прямував до лондонського Гатвіка, розбився в аеропорту міста Ахмедабад на заході Індії 12 червня. На борту перебувало 242 людини: 230 пасажирів та 12 членів екіпажу. На борту були громадяни Індії, Великої Британії, Португалії та Канади.

Авіакатастрофа сталася через три хвилини після зльоту. Сигнал літака зник “менш ніж за хвилину” після вильоту з аеропорту, стверджує Flightradar. Судно розбилося вже за периметром аеропорту в житловому районі Мегані Нагар. Boeing упав на дах гуртожитку медичного коледжу.

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Дата публікації 20:46, 12.06.25 Кількість переглядів 364 В Мережі з’явилося відео авіакатастрофи в Індії