"Я більше не можу": як дівчина виборола право на евтаназію після зґвалтування

У лікарні Барселони пішла з життя 25-річна Ноелія Кастільйо. Це сталося у четвер, 26 березня 2026 року. Дівчина, яка роками виборювала своє право на смерть у судах проти власної родини, отримала препарати для евтаназії. Її справа стала однією з найбільш резонансних в Іспанії.

Про це пише AP News.

Чому дівчина судилася проти батьків, аби померти

Ноелія Кастільйо домагалася права на евтаназію майже два роки. Її батько за підтримки консервативної організації Abogados Cristianos оскаржував кожне рішення медичних комісій. Лише у 2024 році незалежний орган у Каталонії, що складається з лікарів та експертів з біоетики, остаточно схвалив її прохання. Вони оцінили стан дівчини як «серйозний, невиліковний та такий, що завдає хронічних виснажливих страждань».

Повідомляється, що Кастільйо боролася з психічними захворюваннями з підліткового віку. Після сексуального насильства вона вчинила другу спробу самогубства у 2022 році. Через це отримала травми хребта і була прикута до інвалідного візка.

Позиція Кастільйо — «Я просто більше не можу»

Напередодні процедури дівчина дала інтерв’ю іспанському телеканалу Antena 3. Вона наголосила, що не хоче присутності родини в останні хвилини, оскільки відчуває себе незрозумілою.

«Нарешті мені це вдалося, тож подивимося, чи зможу я нарешті відпочити. Я просто більше не можу продовжувати», — сказала Кастільйо в ефірі.

Вона також додала, що не вважає егоїзмом свій вибір, попри біль батьків.

«Звісно, ніхто з моєї родини не підтримує евтаназію, бо я ще один стовп родини, але як щодо болю, який я терпіла всі ці роки? Щастя батька чи матері не повинно переважати щастя доньки», — зазначила дівчина.

Чому батьки не підтримували рішення дівчини

Батьки Ноелії до останнього намагалися зупинити процес через Верховний суд Іспанії та Європейський суд з прав людини. Адвокат Полонія Кастельянос, яка представляла родину, заявила, що держава підвела дівчину, дозволивши їй померти.

«Смерть — це останній варіант, особливо коли ти дуже молодий. Нам сказали, що це закон для дуже екстремальних випадків, для людей, які були дуже хворими, які практично помирали. Тут ми бачимо, що його використовують, щоб позбавити життя… дівчину, якій лише 25 років, у якої все життя попереду і яка має виліковну хворобу», — зазначила Кастельянос, закликавши до термінового скасування закону.

Варто зауважити, що з моменту прийняття закону про евтаназію в Іспанії (у 2021 році) до кінця 2024 року таку допомогу отримали 1123 особи. Випадок Кастільйо викликав нову хвилю дискусій: правозахисні групи закликають не до заборони смерті, а до покращення умов життя для людей з інвалідністю та психічними розладами.

