"Я більше не зобов’язаний думати лише про мир": Трамп про Гренландію та Європу

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про Гренландыю. Він сказав, що більше не відчуває себе «зобов’язаним думати виключно про мир».

Про це він написав у листі до прем’єр-міністра Норвегії на тлі ескалації напруженості з Європою щодо Гренландії, пише GB.

Про що йдеться у листі

Як повідомило в понеділок PBS News, листа, адресованого норвезькому представнику Йонасу Гару Сторе, співробітники Ради національної безпеки переслали кільком європейським послам у Вашингтоні.

У ньому було написано: «Шановний Йонасе, враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за припинення понад 8 воєн, я більше не відчуваю обов’язку думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінуючим, а тепер можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки», — стверджує лідер США.

Трамп запевняє, що Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю, тож не має «права власності».

«Немає письмових документів, лише відомо, що сотні років тому там причалив човен, але й у нас там причалювали човни», — пише американський лідер.

Він переконаний, що зробив для Північноалталнтичного Альянсу дуже багато.

«Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший з моменту його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів», — висловився очільник Штатів.

Трамп учергове наголосив, що планує отримати контроль над Гренландією.

«Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного та тотального контролю над Гренландією», — завершив він.

Раніше міністра фінансів США запитали, чим анексія Гренландії Штатами відрізнятиметься від анексії Криму Росією.

«Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів», — зазначив Скотт Бессент.