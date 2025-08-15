"Я боюсь, що не виживу": студенти кидають навчання через загрозу "суперінтелекту"

Студенти не хочуть продовжувати навчання через страх перед штучним інтелектом

Реклама

Страх перед штучним загальним інтелектом (ШЗІ) — гіпотетичним ШІ, здатним виконувати більшість завдань на рівні людини, — змушує студентів, зокрема з елітних американських вишів, таких як Гарвард та Массачусетський технологічний інститут (MIT), кидати навчання. Вони переконані, що ШЗІ може з’явитися вже за кілька років і становить загрозу як для кар’єри, так і взагалі для існування всього людства.

Про це пише Forbes.

Жах перед «викрадачем» кар’єри

Студентка Еліс Блер залишила MIT, побоюючись, що не доживе до випуску через ШЗІ. Вона переконана, що в переважній більшості сценаріїв, ШІ призведе до вимирання людства. Наразі вона працює в некомерційній організації, що займається безпекою ШІ, і не планує повертатися до навчання. Її побоювання поділяють багато студентів, які вважають, що ШІ може зруйнувати їхню кар’єру ще до того, як вона почнеться.

Реклама

«Якщо ваша кар’єра буде автоматизована до кінця десятиліття, тоді кожен рік, проведений в коледжі, — це один рік, віднятий від вашої короткої кар’єри», — сказав Нікола Юркович, випускник Гарварду.

Він вважає, що ШЗІ з’явиться за чотири роки, а повна автоматизація економіки — за п’ять-шість.

Боротьба за виживання людства

Студент Гарвардського університету Адам Кауфман також кинув навчання. Тепер він працює в некомерційній організації, що досліджує оманливі системи ШІ.

«Я дуже стурбований ризиками і думаю, що найважливіше, над чим потрібно працювати, — це їхнє пом’якшення», — прокоментував він.

Реклама

Наслідуючи його приклад, брат, сусід по кімнаті та дівчина Кауфмана також взяли академічну відпустку в Гарварді і приєдналися до роботи в OpenAI.

Дуумскролінг чи маркетинг

Попри побоювання студентів, деякі експерти не погоджуються з їхньою думкою. Професор Нью-Йоркського університету Гарі Маркус, який вивчає психологію та ШІ, вважає, що вимирання людства через ШІ «дуже-дуже малоймовірне».

«Це надзвичайно малоймовірно, що ШЗІ з’явиться протягом наступних п’яти років. Це просто маркетинговий галас», — переконаний Маркус.

Він зазначає, що основні проблеми, такі як галюцинації та помилки в міркуваннях, залишаються невирішеними, тому стверджувати про швидку появу ШЗІ — це лише хайп.

Реклама

Альтернатива навчанню

Деякі студенти, усвідомлюючи загрозу для своєї майбутньої кар’єри, бачать у ШІ нові можливості, що спонукає їх залишати університети, щоб відкрити власні стартапи. Вони прагнуть встигнути «потримати руку на кермі», поки не стало занадто пізно. Так, двоє студентів MIT та Джорджтаунського університету кинули навчання, щоб заснувати власні компанії Anysphere та Mercor, які вже досягли значного успіху.

Однак є й ті, хто закликає залишитися в університеті. Наприклад, співзасновник відомого стартап-акселератора Y Combinator Пол Ґрем порадив студентам не кидати навчання, адже «років навчання в коледжі не повернути».

Нагадаємо, хрещений батько ШІ назвав єдиний спосіб уникнути знищення людства. На думку доктора Джеффрі Гінтона, порятунком для людства можуть бути «материнські інстинкти», вбудовані у моделях штучного інтелекту.